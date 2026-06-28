‘La Barbie colombiana’ se despachó contra Yina Calderón a su regreso a Colombia: “¡Qué pereza! Sin identidad propia”

Además de reprochar su comportamiento reciente, la influenciadora aseguró que antes llegó a respaldarla, pero ahora la ve desdibujada - crédito @emfuror/IG

El regreso de Yina Calderón a Colombia, tras su paso por Telemundo como panelista de La casa de los famosos Telemundo, desató críticas desde otros creadores de contenido, entre ellos Tatiana Murillo, conocida como La Barbie colombiana, que cuestionó que la empresaria de fajas retomara el mismo estilo confrontativo por el que ha sido señalada: “Qué decepción ver a esta mujer que llegue nuevamente al país a querer hacer lo mismo por lo que tanto la odiaban”.

Murillo dijo que había visto con buenos ojos su desempeño fuera del país. “Yo sé que muchas como yo estábamos felices porque estaba triunfando en Estados Unidos, la estaba dando toda”, afirmó al referirse a la etapa de Calderón en el programa.

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En sus declaraciones, Murillo aseguró que la imagen pública de Calderón había cambiado durante su participación en el formato. “Sí, ya se estaba ganando el respeto de un país”, sostuvo.

Tatiana Murillo, la Barbie colombiana, criticó que la empresaria de fajas no hubiera cambiado su actitud - crédito @labarbiecolombianaoficial/ Instagram

La influencer también fue blanco de señalamientos por su manera de presentarse en pantalla y por lo que Murillo interpretó como imitaciones. “Todos sabemos que entró a Telemundo robándose la personalidad de Melissa Gate”, dijo.

Otro de los detalles que no pasó inadvertido para la Barbie colombiana apuntó además a la apariencia de Calderón y la vinculó con Andrea Valdiri, que recientemente cambió el color de su cabello a rubio. “Ahora verla destilando odio y, peor aún, con el mismo look de la Valdiri”, expresó.

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Murillo afirmó que, pese a sus diferencias con Calderón, la había respaldado en el pasado. “Aunque Yina no es santa de mi devoción, yo la defendí mucho tiempo”, señaló.

Al cierre de su crítica, insistió en que hoy percibe a la influencer sin una identidad propia. “Verla siendo la copia de la copia sin identidad propia, niñas. Definitivamente, la veo muy desdibujada ahora”.

La huilense cambió su color de pelo negro por un tono rubio y más corto - crédito @yinacalderonoficial/IG

Esto provocó una serie de comentarios entre los seguidores de Murillo y de Calderón, con mensajes como: “Mi reina con el respeto que te mereces cada quien brilla como quiere y ese es el personaje de Yina Calderón”; “No entiendo por qué les afecta, será que les dio envidia que la otra llegó con todo para ser tremenda personalidad”; “Será que la Barbie necesita pegarse de Yina para que empiece a figurar”, entre otros.

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Así fue el regreso de Yina Calderón a Colombia

El regreso de Yina Calderón a Colombia estuvo marcado por el entusiasmo de su circulo cercano. La empresaria aterrizó en Bogotá durante la madrugada del 21 de junio, apenas unas horas antes de participar en la segunda vuelta presidencial.

La creadora de contenido relató en sus redes sociales que el cambio de horario alteró sus planes para encontrarse con seguidores en el aeropuerto. “El vuelo estaba programado para llegar a las nueve y media de la noche, pero hubo una tormenta en Miami, entonces llegué a las dos de la mañana”, expresó Calderón.

Aunque llegó tarde, su familia la recibió con música en vivo, papayera y símbolos típicos del país, como camisetas de la selección y sombrero vueltiao.

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La DJ se mostró emocionada al ver a su familia con banderas y una papayera en el aeropuerto de Bogotá - crédito @rastreandofamosos/TikTok

Uno de los momentos más emotivos del reencuentro fue el abrazo con su sobrino, quien corrió a saludarla apenas la vio. La empresaria compartió imágenes de este recibimiento y de la bienvenida gastronómica que le preparó su familia, donde no faltó un asado en casa.

Para quienes se quedaron con ganas de verla, Calderón anunció que el 19 de julio organizará un encuentro con sus seguidores, comprometiéndose a preparar todos los detalles en las próximas semanas.

Durante su estancia en México, la DJ participó como panelista y presentadora en la sexta temporada de La casa de los famosos Telemundo, donde interactuó con figuras como Laura Zapata y Manelyk González. Allí, su papel incluyó análisis de estrategias, entrevistas y producción de contenido digital.

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