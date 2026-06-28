Colombia

El “Pibe” Valderrama explotó tras el empate de Colombia vs. Portugal: “Tenía rato que no veía un robo de esa manera”

El exfutbolista colombiano arremetió en la red social X contra la decisión arbitral de anular el gol de Dávinson Sánchez por un fuera de lugar milimétrico

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En un video publicado en X junto a su esposa Elvira Redondo, la leyenda del fútbol colombiano cuestionó con dureza al equipo arbitral del partido disputado en el Hard Rock Stadium de Miami y advirtió que "hay que hablar" de la injusticia - crédito @PibeValderramaP/X

La Selección Colombia tuvo su cierre de la fase de grupos en la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el estadio de Miami, donde el equipo tuvo mayoría cafetera entre los aficionados y vieron una buena actuación del combinado nacional contra uno de los candidatos al título.

La Tricolor y Portugal empataron sin goles en la última jornada del grupo K, en un compromiso lleno de emociones, opciones desperdiciadas y los dirigidos por Néstor Lorenzo se vieron mejor que los lusos, quienes sufrieron en defensa y Cristiano Ronaldo no brilló.

Con ese resultado, tanto Colombia como Portugal pasaron a los dieciseisavos de final, junto con la República Democrática del Congo como uno de los mejores terceros, mientras que Uzbekistán terminó la Copa del Mundo con derrota en sus tres presentaciones, 11 goles en contra y dos a favor, para cerrar su primera participación.

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Ilustración estilo acuarela de Carlos Valderrama gesticulando. Detrás, futbolistas de Colombia celebrando y Cristiano Ronaldo con uniforme de Portugal.
El exfutbolista Carlos 'El Pibe' Valderrama habla del partido entre la selección colombiana y Portugal, con la figura del Cristiano Ronaldo - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Carlos el “Pibe” Valderrama denunció un “robo” en el partido que Colombia empató 0-0 ante Portugal el sábado 27 de junio de 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami, y aseguró que el gol anulado a Dávinson Sánchez en el minuto 90+1 fue legítimo.

El exfutbolista colombiano publicó en su cuenta de X un video junto a su esposa, Elvira Redondo, en el que reaccionó con vehemencia a la decisión del árbitro iraní Alireza Faghani y el VAR de invalidar el tanto del defensa central, que habría significado la victoria de la Tricolor.

“Yo tenía rato que no veía un robo de esa manera”, afirmó Valderrama. “El gol de Dávinson es gol en todas partes del mundo, con regla, con VAR, sin VAR, como ustedes quieran llamar a esta vaina”.

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El tanto fue anulado por un fuera de lugar milimétrico, detectado por el sistema semiautomático de la FIFA: la punta del guayo de Sánchez estaba apenas unos centímetros por delante de Rafael Leão en el momento del centro de Juan Fernando Quintero. La jugada generó una ola de reacciones en Colombia, donde hinchas, periodistas y figuras del fútbol cuestionaron la decisión.

Valderrama también señaló una falta no cobrada a Luis Díaz

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El Pibe Valderrama criticó la postura de los jueces de línea del partido Colombia vs. Portugal - crédito @PibeValderramaP/X

Más allá del gol anulado, el exvolante de la Selección Colombia extendió su crítica a otra jugada que, a su juicio, debió revisarse. Según Valderrama, una falta cometida sobre Luis Díaz cuando el delantero se disponía a rematar al arco portugués merecía ser revisada por el VAR como posible penalti, algo que el equipo arbitral no hizo.

“¿Y por qué no repitieron eso? ¿Lo repitieron? Ah, no, no, porque es que así es muy jodido”, cuestionó.

La combinación de ambas decisiones arbitrales llevó al exjugador a plantear que el resultado del partido estaba predeterminado. “Ya sabemos quién va a ser campeón. Que digan y no jugamos más”, escribió, e insistió en que la situación no puede quedar sin señalarse: “Hay que hablar. Hay que decirlo, hermano, que no se puede hacer una injusticia así”.

Elogios a la Selección Colombia pese al empate

Pese a la indignación, Valderrama fue claro en su valoración del rendimiento del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

El gol por un dedo que le anularon a Colombia sobre la hora ante Portugal
El gol por un dedo que le anularon a Colombia sobre la hora ante Portugal y marcando fuera de lugar - crédito Captura de Pantalla

Afirmó que Colombia “mereció ganar” y destacó la actuación colectiva, incluyendo al arquero Camilo Vargas, quien salvó al equipo en al menos dos ocasiones durante el primer tiempo. “El equipo completo jugó bien”, señaló, y añadió que la falta de gol fue el único déficit de la Tricolor en un partido en el que el portero portugués Diogo Costa resultó determinante para sostener el empate.

Con el 0-0, Colombia terminó como líder del Grupo K con siete puntos y avanzó a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, donde enfrentará a Ghana. Portugal clasificó en segundo lugar con cinco unidades.

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