Colombia

Desde Cali, la familia del niño que sobrevivió a los terremotos en Venezuela reveló detalles de su estado de salud

Los devastadores movimientos de tierra que sorprendieron al país vecino dejaron un panorama desolador, pero en medio de la tristeza de los ciudadanos se han conocido casos de personas y mascotas rescatadas que devuelven la esperanza

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Desde Cali, Marinel afirma que las réplicas dificultan el trabajo y que en la zona hay cortes de agua y energía - crédito Miguel Medina/Reuters
Desde Cali, Marinel afirma que las réplicas dificultan el trabajo y que en la zona hay cortes de agua y energía - crédito Miguel Medina/Reuters

Mateo, el niño de 7 años rescatado tras pasar más de 24 horas bajo los escombros de un edificio colapsado en La Guaira (Venezuela), permanece bajo observación médica luego del terremoto del 24 de junio, mientras su familia reveló que sobrevivió porque su madre lo cubrió con su cuerpo durante el derrumbe.

Según el testimonio de su tía Marinel Andreina, que se encuentra en Cali, el niño quedó atrapado desde el 24 de junio hasta las 2:30 a. m. del día siguiente. Le faltaba oxígeno, pero estaba consciente: lloraba, movía todas sus articulaciones y podía moverse cuando lo encontraron.

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Marinel, hermana de Emy, la madre de Mateo, relató a Caracol Radio que los rescatistas les dijeron que la mujer protegió a su hijo con el cuerpo. También contó que, por el peso de los escombros, Emy sufrió fracturas y que su cuerpo aún no ha podido ser recuperado.

La situación de Mateo es estable, según sus familiares. Su abuela, que trabaja en el área de salud, fue la primera persona de la familia en verlo tras el rescate y se mantiene pendiente de su evolución en medio del colapso hospitalario en el país vecino.

El menor permanece en un hospital golpeado por la emergencia en La Guaira - crédito Leonardo Fernandez Viloria/ Reuters
El menor permanece en un hospital golpeado por la emergencia en La Guaira - crédito Leonardo Fernandez Viloria/ Reuters

La tragedia alcanzó a la familia del pequeño Mateo

En el apartamento estaba el pequeño junto a su madre y su padre cuando comenzó el colapso. Marinel explicó que todo ocurrió en segundos y que el padre recordó haber oído cómo el edificio se desplomaba piso por piso antes de correr escaleras abajo para salvarse.

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Ya cerca del tercer piso, entendió que estaba solo y que su esposa y su hijo seguían arriba: “Está vivo, ahora que nosotros hablamos con él, pues él tiene una carga mental y dice que siente que fue de su culpa, porque ahí adentro los olvidó”.

La tía añadió que el padre atribuye lo ocurrido al estado de shock que tuvo: “Él dice que él solo se salió de la casa y ya cuando iba bajando, al tercer piso recordó que ellos no venían con él, pero ya venían todos descendiendo detrás de él y tenían que salir”.

La familia de Mateo no encuentra una explicación para su supervivencia más allá de esa última acción de su madre, pues tienen la certeza de que Emy lo abrazó para protegerlo y que esa decisión fue decisiva para mantenerlo con vida hasta la llegada de los rescatistas.

Desde Cali, los allegados de Mateo impulsan una colecta para Venezuela y reclaman más apoyo para hallar a quienes siguen atrapados - crédito Leonardo Fernandez Viloria / Reuters
Desde Cali, los allegados de Mateo impulsan una colecta para Venezuela y reclaman más apoyo para hallar a quienes siguen atrapados - crédito Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Marinel vive en Cali desde hace 8 años después de haber dejado Venezuela en busca de mejores oportunidades. Contó que había viajado en abril para renovar documentos y compartir con su familia, sin imaginar que sería la última vez que vería a su hermana.

Desde Colombia, la familia recibe noticias cuando la comunicación lo permite y aseguran que La Guaira está sin agua, sin energía y con personal sanitario que descansa pocas horas, golpeado por el impacto del entorno y por la imposibilidad de responder a toda la emergencia.

Las réplicas dificultan las labores de rescate y, según el relato de Marinel, no hay maquinaria suficiente para remover los escombros. Según lo que dijo en la emisora: “El país no estaba para asumir una tragedia de esta magnitud”.

La principal exigencia de la familia es que se acelere el levantamiento de escombros para encontrar a otras personas que siguen atrapadas en los edificios colapsados. También esperan reencontrarse pronto con Mateo, con su padre y con la abuela del niño para confirmar que se encuentran a salvo.

Los esfuerzos de los rescatistas se quedan cortos ante la magnitud de la tragedia - crédito Miguel Medina/Reuters
Los esfuerzos de los rescatistas se quedan cortos ante la magnitud de la tragedia - crédito Miguel Medina/Reuters

Tras la tragedia, en el barrio Marroquín de Cali, Marinel y sus vecinos organizaron una campaña de recolección para enviar ayuda a la zona afectada. Ya recibieron alimentos no perecederos, agua, analgésicos y ropa para niños.

Los recursos se están recibiendo en la carrera 26M #93-25, en el barrio Marroquín 1, en un almacén llamado Intimas, habilitado de manera provisional como centro de acopio: “No es mucho lo que podemos hacer desde acá, pero al menos podemos ayudar y orar”.

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