Dimayor confirmó que podría haber campeonato femenino en el segundo semestre del 2022

BOGOTA - COLOMBIA, 26-05-2022: Independiente Santa Fe y Deportivo Cali durante partido de vuelta de las semifinales por la Liga Femenina BetPlay DIMAYOR 2022 jugado en el estadio Nemesio Camacho El Campin de la ciudad de Bogota. / Independiente Santa Fe and Deportivo Cali match of the second leg of semifinals for the Women's League BetPlay DIMAYOR 2022 played at the Nemesio Camacho El Campin stadium in Bogota city. / Photo: VizzorImage / Luis Ramirez / Staff.

El primer semestre del fútbol profesional femenino en Colombia está próximo a llegar a su final con el partido entre Deportivo Cali vs América de Cali, clásico vallecaucano por el título. Sin embargo, contrario a lo sucedido en temporadas pasadas, en este 2022 la Dimayor estaría buscando realizar un segundo torneo en el mismo año.

Así lo confirmó el presidente Fernando Jaramillo en diálogo con el Supercombo del Deporte de RCN Radio en Cali. Con motivo de la final vallecaucana, el dirigente dio algunas novedades en torno al fútbol femenino en Colombia. Iniciando por la gestión para realizar un torneo en el segundo semestre del año:

“Queremos el próximo semestre jugar otro campeonato que no será tan largo por tiempos y cuántos equipos van a participar. Esto para los equipos no es fácil y deben contar con los recursos”.

Jaramillo es consciente que de la única manera de comenzar a generar afición y aumentar el interés en el fútbol femenino es con la constante realización de torneos y brindándoles las garantías necesarias para dignificar su trabajo:

“Fue un campeonato interesante, 150 partidos, donde los equipos tuvieron la oportunidad de jugar todos contra todos. Eso lo hace algo competitivo. No ha sido fácil, ni será fácil . Pero empezamos a romper ese círculo vicioso de que nadie patrocina porque no hay transmisión, no hay apoyo”.

El torneo de fútbol femenino en el segundo semestre dependerá de obtener un nuevo patrocinador del torneo. Entre tanto los clubes deberán definir si aceptarán participar en el campeonato para darle paso a la Junta de Competencias y definir el sistema. Por último, Jaramillo destacó la clasificación a las Copas del Mundo sub17 y sub-20 y aseguró que el campeonato colombiano hace parte de esos importantes logros.

En la rueda de prensa previo a la final de ida entre Deportivo Cali vs América de Cali, el entrenador del equipo ‘escarlata’ aplaudió que se esté pensando en un campeonato para el segundo semestre:

“Quiero hablar en nombre del fútbol femenino. Tenemos la obligación de hablar por las que no están acá. 15 equipos y aproximadamente 500 personas no van a tener más competencia este año . Ahora escuché que el presidente de la Dimayor dijo que iba a haber un segundo torneo y si es así maravillo. Hoy estamos en representación de todas las personas que hoy no están. Para nosotros es motivo de alegría estar en la final, pero tenemos que mirar como el fútbol femenino tiene que crecer y lo primero es tener una liga profesional todo el año. Si es verdad lo del torneo el segundo semestre lo aplaudo y alabo. La jugadora colombiana es una jugadora apetecida a nivel mundial”.

La final se jugará en el estadio Deportivo Cali desde las 8 de la noche, las protagonistas serán Catalina Usme por parte de ‘las escarlatas’, goleadora del torneo y la jugadora con más goles en la historia del fútbol profesional colombiano. Mientras que en ‘las azucareras’ destaca la presencia de Linda Caicedo, dos veces campeona del fútbol colombiano pese a tener apenas 16 años.

