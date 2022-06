Broma pesada hizo llorar a más de uno en el Desafío The Box

Captura video Caracol Televisión

En el Desafío The Box, Beta se convirtió en el primer equipo en lograr el ‘ciclo perfecto’, es decir, en ser el ganador en las cuatro pruebas antes del ‘Desafío a Muerte’. Haciendo cuentas, el grupo que porta el color azul se llevó un total de 65 millones de pesos en todas las competenias de este periodo, puesto que se ganaron los 20 millones en la prueba del ‘Box Arcoíris’, 20 más por ser el mejor equipo, 10 millones en el tablero millonario y 15 millones que le debían quitar a otro equipo.

Estas dos últimas cifras, el equipo Beta se las llevó en el ‘Desafío de Sentencia, Premio y Castigo’ que se llevó a cabo en el ‘Box Amarillo’, es decir en el que se realizan pruebas de tierra estilo militar. En esta ocasión, el castio consistía en que el ganador se podía quedar con 15 millones del dinero que ha acumulado su competencia, decisión que estaba entre Alpha o Gamma.

Recordando que, en su momento, el equipo azul se ha aliado con los dos grupos para evitar las sentencias, por ello era difícil saber por cuál equipo se decidirían para castigar, pues en este punto de la competencia las alianzas se habían desvanecido.

En el momento en el que Ceta, capitán del equipo Beta, llegó a la casa de Gamma, se entendió que el castigo era para ellos. “Vengo por lo mío”, expresó el llanero haciendo referencia al dinero y luego bromeó agregando, “vamos Emily”, recordando que ambos tuvieron momentos muy románticos en el ‘cubo’.

Todos los integrantes del equipo naranja empezaron a contar el dinero que han ganado en sus camas y, en medio de lágrimas, le entregaron 15 millones a su rival. “Es un golpe muy duro, la platica que se ha luchado, ¿en serio nos van a hacer esto?”. El capitán del equipo azul les señaló que “solo les puedo decir que así es el juego”.

Finalmente, Ceta se despidió de sus competidores y salió con la caja del dinero en sus manos. “Emily, ven que te quiero decir algo”, dijo antes de salir y se fue a solas con la amazónica. “¿Estás triste?”, le preguntó y ella señaló que, efectivamente, que junto a su equipo perdieran el dinero que habían luchado era muy difícil para ella.

“Estas acá, no te aflijas, sigue por la experiencia. Lo único que le puedo decir es que nada en esta vida es lo que parece, todo es impredecible. Entonces me despido y espero que nos veamos en las pruebas ¿Listo?”, acto seguido, le entrega la caja con el dinero y se va.

Emily no entendía nada de lo que estaba pasando, “¿cómo así? Ceta ven”, pero el deportista cerró la puerta de la vivienda y solo le dijo “te lo regalo, llévalo con tus compañeros, adiós”. La amazónica empezó a llorar y su equipo rápidamente salió a consolarla, pensando que estaba muy afectada por la pérdida del dinero.

Le pidieron que se calmara y les explicara lo que había sucedido, pero ella entre lágrimas solo les pudo decir que “me pasó la caja y dijo que me lo regalaba, yo no sé. Esta plata es de todos compañeros, pero no sé por qué me siento así”. Después de un rato, los desafiantes señalaron que, seguramente, todo se trataba de una broma y que el castigado sería Alpha, como efectivamente lo fue, pues Ceta llegó después a esa casa y sí se llevó los 15 millones de pesos.

Antes de iniciar el ‘Desafío a Muerte’, Andrea Serna le preguntó a Ceta por qué había visitado las dos casas si solo podía castigar a un equipo. “Los que me conocen saben que me gusta hacer bromas pesadas, así que fui a la casa Gamma y los hice entregarme el dinero, la verdad a mí me pareció muy gracioso”.

