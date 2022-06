“Petro está a punto de perder la Presidencia”: Egan Bernal segunda vuelta

El ciclista colombiano sigue siendo foco de atención por sus declaraciones en torno a la política colombiana (Fotografía/Marca.com)

En la pasada jornada de elecciones presidenciales, la cual se llevó acabo el domingo 29 de mayo, los colombianos eligieron a los dos candidatos que se enfrentarán en la segunda vuelta. Para muchos fue sorpresa que Rodolfo Hernández, el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, se impusiera ante Federico Gutiérrez, del Equipo por Colombia, quien en las últimas semanas había ganado una fuerza especial.

Federico Gutiérrez, precisamente, era el candidato de preferencia del ciclista Egan Bernal, que en las últimas semanas ha sido foco de atención por sus opiniones en torno a las elecciones y la actual situación política del país. En diferentes ocasiones el pedalista reiteró que su voto sería por el excandidato de derecha.

Su participación, a través de sus redes sociales, en las elecciones presidenciales no ha cesado, pues este 30 de mayo, el ciclista lanzó un comentario en su cuenta de Twitter dando a entender su postura de cara a lo que se viene. Si bien, Fico y su entorno manifestaron su apoyo a la campaña de Rodolfo Hernández para la segunda vuelta, varios de sus simpatizantes no se encuentran del todo identificados con las posturas del exalcalde de Bucaramanga. Al parecer, Egan es uno de ellos, pues en su trino no expresa cuál es su inclinación.

Para Egan, el candidato antioqueño del Equipo por Colombia era la persona indicada para hacerse con la presidencia. Ante su eliminación, los ánimos de sus seguidores se encuentran divididos y no se sabe muy bien si los cinco millones de votos que recibió Gutiérrez irán todos a parar a favor de Rodolfo Hernández.

“Nosotros no queremos perder el país y no vamos a poner en riesgo el futuro de Colombia”, señaló Gutiérrez, en su intervención ante el cierre de su campaña, en Bogotá. “Rodolfo es el cambio real para el país. Derrotará por mucho a Gustavo Petro”, dijo.

Ahora, este miércoles, 31 de mayo, el ganador del Giro de Italia (2021) y del Tour de Francia (2019) volvió a aparecer en Twitter, pero esta vez se refirió a Gustavo Petro, quien en primera vuelta consiguió más de 8 millones de votos.

“Lo peor de todo es que Petro está a punto de perder la Presidencia, entre otras cosas gracias a sus barras bravas y llamados activistas. Que intentan tiranizar con un aire de superioridad moral a todo aquel que no vote por él y lo que hacen es que el resto ppss ya saben”, trinó Egan Bernal manifestando que mucha gente no va a votar por Gustavo Petro el próximo 19 de junio por culpa de los comentarios de la gente que lo apoya.

Ante esta publicación, muchos de sus seguidores en Twitter abrieron un nuevo debate, una vez más, cuestionando la postura del ciclista. Los comentarios que se pueden encontrar en dicho trino se polarizaron entre los que apoyan el comentario del ciclista y que comparten su opinión y los que lo critican, recordándole que hace unas semanas decía que Colombia necesitaba un presidente que uniera y, él por su parte, ha dedicado sus redes sociales a criticar al candidato de la izquierda.

