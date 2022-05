Messi apoyó a Dibu Martínez y dijo que en Colombia les cuesta jugar por la altura

LEZAMA (BIZKAIA), 26/05/2022.- El delantero de la selección de Argentina Leo Messi (i) durante el entrenamiento de la selección de Argentina este jueves en las instalaciones del Athletic Club en Lezama (Bizkaia), donde prepara la Finalissima, la Copa que enfrentará el 1 de junio en el estadio Wembley a Argentina, campeón de la última Copa América, con Italia, último ganador de la Eurocopa. EFE/Miguel Toña

Kylian Mbappé recientemente declaró en contra del fútbol sudamericano asegurando que no estaba igual de desarrollado que el de Europa. El astro francés se refirió específicamente a las selecciones de Brasil y Argentina sobre quienes dijo que no juegan partidos de mucho nivel.

“Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar a la Copa del Mundo. En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Y es por eso que cuando miras las últimas Copas del Mundo siempre son los europeos los que ganan”, dijo en entrevista PARA TNT Sports Brasil.

Frente este comentario, y en diálogo para TyC Sports, el ‘Dibu’ Martínez fue consultado por la polémica generada a partir de las declaraciones de Mbappé, defendiendo el fútbol sudamericano y explicando lo difícil que se hace jugar en este continente.

“Todos los chicos juegan en Europa, así que para nosotros es un partido más. Leí lo que dijo Fabinho, que Argentina o Brasil saldrían primeros en la eliminatoria europea, y me pareció correcto. Bolivia en La Paz, Ecuador afuera con 30 grados, Colombia en donde no podes ni respirar... Ellos juegan en canchas perfectas, con la cancha mojadita y no saben lo que es jugar y viajar a Sudamérica”.

Y agregó que: “Todos los sudamericanos jugamos en Europa y cada vez que venís a la selección viajás dos días ida y vuelta, te adaptás al clima y no podés entrenar mucho porque estás realmente agotado. Un inglés va a entrenar con Inglaterra y a la media hora está en el predio, está descansado y gana dos o tres días de entrenamiento. El cuerpo técnico sabe eso y necesita que descansemos porque estamos muertos de los viajes. Eso afecta mucho. Esperemos que este Mundial cambie”.

Por otro lado, Leo Messi, quien también estuvo en entrevista con TyC Sports, habló de varios temas, pero se tomó un momento para traer a colación la polémica desatada por Mbappé. El ‘10′ de la selección de Argentina apoyó a su arquero, el ‘Dibu’ Martínez, y confesó que no había visto exactamente lo que había dicho su compañero del París.

“Obviamente fuera del entrenamiento hablamos, pero en esta ocasión no hablamos. No vi cómo lo dijo, ni qué dijo. Pero muchas veces lo hablamos con los chicos de España, cuando volvíamos de una Eliminatoria y decíamos, sabes lo difícil que sería para ustedes clasificar al Mundial si tuvieran que ir a jugar allá. En Colombia, la altura..., el calor, Venezuela... Todos tienen un condicionante diferente que hace que sea muchísimo más difícil y aparte que son grandes selecciones, con grandes jugadores y el fútbol cada día está más igualado sea cual sea el rival, creo que nosotros estamos preparados para jugar contra cualquier europeo y ahora tenemos una prueba muy linda”.

Por último, vale la pena recordar que en las últimas tres eliminatorias a la Copa del Mundo, Colombia ha sido local en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla. Esta zona del país suele ser muy calurosa, ventaja que busca aprovechar la Federación Colombiana de Fútbol pidiendo que los encuentros se programen sobre las 3:30 de la tarde. Usualmente la temperatura ronda los 32 grados centígrados y la humedad promedio en el estadio oscila entre los 70% y el 80%.

