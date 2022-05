Qué pasará con los votos de Federico Gutiérrez, el candidato de derecha que quedó fuera de la segunda vuelta en Colombia

Aunque la mayoría de encuestas daban al exalcalde de Medellín como la segunda opción de los colombianos de cara a la segunda vuelta, el exalcalde de Bucaramanga dio la sorpresa

Federico Gutiérrez, candidato de la coalición Equipo por Colombia, no ocultó su decepción por haber quedado fuera del ballotage en las elecciones presidenciales colombianas, pero no demoró en volcar su apoyo Rodolfo Hernández, quien sorprendió al alcanzar el segundo puesto por detrás del izquierdista Gustavo Petro. Los cinco millones de votos que recibió el contendiente derechista se vuelven claves con miras a la votación del 19 de junio.

“Nosotros no queremos perder el país y no vamos a poner en riesgo el futuro de Colombia y por eso Rodrigo y yo votaremos por Rodolfo”, declaró “Fico” ante un puñado de sus seguidores en Bogotá. “Rodolfo es el cambio real para el país. Derrotará por mucho a Gustavo Petro. Aquí no hay ‘continuismo’. La inmensa mayoría de los votantes de Fico votará por Rodolfo porque la opción de Petro es un peligro para las empresas y la democracia”, sostuvo.

De ganar el ballotage, Petro sería el primer presidente de izquierda en Colombia luego de dos siglos de gobiernos conservadores y liberales. Pero enfrenta ahora a una coalición que tratará de impedirlo con una remontada que supere los 12,5 puntos que separaron a los candidatos (más de 2,5 millones de votos). La atención está puesta en los votos de Gutiérrez, porque la suma del resto de aspirantes no llega al 6%.

Queda abierta la lucha por el electorado en los principales centros urbanos del país. El mapa de las regiones no tiene un color demasiado definido. El Pacto Histórico liderado por Petro ganó en 19 departamentos, mientras que la Liga de Gobernantes Anticorrupción ganó en 13.

El triunfo de Petro tuvo sus pilares en Cali y Barranquilla, ciudades donde cosechó más del 50% de los votos. Es allí donde Hernández necesita un fuerte traslado de los votos de Gutiérrez, ya que quedó en el tercer puesto con un amplio margen de desventaja. Aunque es un objetivo cuesta arriba en Valle del Cauca (cuya capital es Cali), ya que la zona está más identificada con la izquierda. La esperanza de la Liga es que gane notoriedad la candidata a vicepresidente, Marelen Castillo, que es oriunda de la ciudad. “Alrededor de Rodolfo se aglutinará toda la clase política y empresarial, y todas las personas de derecha. Crecerá sobre todo entre los mayores de 35, pero no logrará una mayoría en el departamento”, adelantó Nicholas Benedetti, analista político y económico, en declaraciones para El Tiempo.

Más promisorio para Hernández es Medellín. Antioquia fue el único departamento en el que ganó Equipo por Colombia, pero Hernández también quedó en tercer puesto. En la capital departamental obtuvo poco más de la mitad de los votos de Petro. Es una zona donde “el ingeniero” puede crecer con fuerza, ya que es difícil que Petro sume muchos votos. El departamento era el bastión de Álvaro Uribe, ex presidente que ha perdido influencia en los últimos años, pero mantiene el manto conservador que impediría una subida vertiginosa del Pacto Histórico. “Los votos de Gutiérrez jamás serán de Petro en Antioquia”, indicó a El Tiempo el analista político Carlos Arias.

Gustavo Petro y su compañera de fórmula, Francia Márquez (Reuters)

En Barranquilla, Hernández obtuvo el 14% y aspira a sumar el 28% que alcanzó Gutiérrez, por detrás del 52% de Petro. Si bien la zona se identifica con un discurso antisistema que favorece a Petro, esa postura también encaja con la plataforma de Hernández. No hay dudas que el líder izquierdista volverá a ganar en la ciudad, pero queda abierto el panorama sobre el resto de votos en disputa.

En Bucaramanga, Hernández juega “de local”, ya que fue alcalde y es más conocido. Ganó con comodidad y por más distancia que la esperada, pero Gutiérrez apenas sumó el 11% de los votos y no le podría aportar sustancialmente para la elección del domingo 19.

De otro lado, en la populosa Bogotá, donde Petro fue alcalde entre 2012 y 2015, el candidato logró un cómodo primer puesto, con más del doble de los votos del segundo, Hernández.

En la capital, tras conocerse los resultados de esta primera vuelta y la salida de Fico Gutiérrez de la contienda, seguidores del político de derecha han asegurado que en segunda vuelta votarán por Rodolfo Hernández.

“Mejor que gane el viejito ese de Rodolfo a que gane Petro”, le dijo a Infobae Colombia uno de los asistentes al Cubo de Colsubsidio. Sin embargo, muchos de los seguidores de Fico Gutiérrez también manifestaron su malestar por la quemada del político de derecha en la primera vuelta presidencial. “Si Petro gana la presidencia, ganará el comunismo”, “vamos a estar peor que en Ucrania”, fueron algunos de los comentarios que hicieron a Infobae Colombia los asistentes a la sede de Fico en Bogotá.

“Nos sorprenden los resultados. Veníamos haciendo la tarea, íbamos segundos en las encuestas pero seguramente el discurso de Rodolfo logró impactar en la opinión de los bogotanos y los resultados están ahí”, dijo a Efe Edwin León, voluntario de la campaña de “Fico” Gutiérrez en Bogotá. Mientras sostenía en sus manos una gorra con la imagen del exalcalde de Medellín, León lamentó: “Nos ganaron las propuestas mentirosas que no representan el cambio para el país, lo que proponen Petro y Hernández no es viable y seguiremos condenados a un país dividido y sin avanzar en asuntos como el empleo y la paz”.

“En la segunda vuelta, y hablo a título personal, los seguidores de ‘Fico’ Gutiérrez vamos hacia el lado de Rodolfo Hernández porque se identifica más con nosotros, que defendemos la democracia, defendemos las libertades”, expresó cariacontecido.

