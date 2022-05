“Le creo al que ha generado riqueza y no al que ha sido guerrillero: María Fernanda Cabal y Paloma Valencia anunciaron respaldo a Rodolfo Hernández

Senadoras uribistas Paloma Valencia y María Fernanda Cabal anuncian su apoyo a Rodolfo Hernández. Fotos: Colprensa.

Estaba cantado. Varias de las figuras más representativas del Centro Democrático expresaron su respaldo al candidato presidencial Rodolfo Hernández en la segunda vuelta que se celebrará el próximo 19 de junio, en la que el exalcalde de Bucaramanga se disputará la estadía en la Casa de Nariño junto a Gustavo Petro, aspirante del Pacto Histórico.

En esa línea, la senadora uribista Paloma Valencia anunció que respaldará al candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción en el balotaje. “Felicitamos al ingeniero Rodolfo Hernández por su gran votación. Apoyaremos su propósito de combatir la corrupción y derrotar a Petro”, aseveró Valencia a través de su cuenta de Twitter.

Senadores colombianos Paloma Valencia y Gustavo Petro. Fotos: Colprensa.

Otra que también anunció que respaldará a Hernández fue la controvertida senadora uribista María Fernanda Cabal, quien ha sido de las principales contradictoras de Gustavo Petro. A través de Twitter, entrevistas y otros pronunciamientos, la congresista dijo que elegirá a Hernández.

“El mensaje de Rodolfo era un mensaje claro y contundente, simple, sin adornos, sin muchas propuestas; entendió que su edad no es óbice para no participar ni sentirse amilanado; sacó provecho de sus desventajas, el humor, esto cautivó a la gente y votó en contra del establecimiento. Ahora lo que nos toca es sumar todos los votos, los de Federico, John Milton, Enrique (Gómez) y del mismo (Sergio) Fajardo que no se van a ir donde Petro para el candidato Rodolfo Hernández”, señaló Cabal en un video que fue ampliamente difundido en redes sociales.

Y no fueron sus únicos pronunciamientos. En entrevistas con varias emisoras del país, la parlamentaria reiteró que respaldará a Hernández en su candidatura.

“Rodolfo Hernández, solo con carácter, con decisión convenció el corazón de un país que seguramente se volcará a votar por él”, aseveró en diálogo con la W Radio.

Así mismo, dijo que si los colombianos eligen a Gustavo Petro como su presidente cometerán lo que llamó un “suicidio” para el país. “Prefiero la autenticidad que la hipocresía de Gustavo Petro. El triunfo de Rodolfo es el triunfo contra el establecimiento. El país necesita cambios, no el suicidio que ofrece Petro, pero sí autoridad, orden y la prosperidad que ofrece un empresario como Rodolfo Hernández”, señaló en BluRadio.

María Fernanda Cabal lanzó nuevas críticas contra Gustavo Petro tras compararlo con Juan Manuel Santos. Fotos: Colprensa (Camila Díaz - Álvaro Tavera)

Por otra parte, María Fernanda Cabal sacó a relucir una de las críticas más comunes que le ha hecho al candidato del Pacto Histórico: que, supuestamente, nunca ha generado riqueza y que solo quiere darle regalado todo a los ciudadanos. En esa línea, reiteró su voto por el exmandatario de la capital santandereana.

“Yo le creo al que ha generado riqueza y no al que ha sido guerrillero. Petro sigue con los mismos votos de hace 4 años, le sirvió ser el abogado de Santos en Odebrecht y el pacto de la Picota con la promesa del perdón social”, dijo Cabal a Caracol Radio.

Otros sectores de la derecha colombiana también cantaron su voto por Rodolfo Hernández. Por su parte, el exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, publicó en sus redes sociales a favor del exmandantario santandereano y en contra de Petro: “No duda: ingeniero mejor que guerrillero”.

“Petro lleva más de 20 años trabajando en política. El peor alcalde de Bogotá, probado por sus obras inconclusas. Mano derecha de Santos durante 8 años de gobierno, no olvidemos, además, que es una mala persona ¿Ese es el cambio que piden los que votan por Petro?”, publicó en sus redes sociales el mismo Centro Democrático.

Incluso la coalición de centro a través de una carta pública, que logró el 4,2% de los apoyos.”Cada uno de sus sectores y movimientos - de la alianza- decidirá sobre su futuro”, pronunció.

