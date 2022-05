Gracias a las elecciones, aparecieron personas reportadas como desaparecidas en Cali

Así avanza la jornada de elecciones en el puesto de votación de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca. Foto: Alcaldía de Cali

En Cali, al igual que en la mayoría de ciudades y departamentos del país la jornada electoral transcurrió con total tranquilidad, no se reportaron mayores alteraciones o hechos que lamentar, aunque no se olvida el asesinato de una jurado de votación en el Meta, pero, en la capital del Valle del Cauca se registró un suceso particular y fue la ‘aparición’ de tres personas que estaban reportadas como desaparecidas.

VER TAMBIÉN: Disidencias de las Farc asesinan a jurado de votación en Vista Hermosa, Meta

El comandante de la Policía de Cali, general Juan Carlos León Montes, destacó el buen comportamiento de la ciudadanía en general, aunque, reveló que durante la jornada electoral se hicieron 9 capturas, por hechos ajenos a las votaciones, los cuales al parecer son responsables de delitos como: concierto para delinquir, homicidio, acceso carnal violento y violencia intrafamiliar.

“Figuraban como desaparecidas en 2019 y 2021. Ahora ya salen del listado porque estaban en sus hogares. Tres personas que figuraban como desaparecidas en las bases de datos de la Fiscalía, se pudo corroborar que ya estaban en sus casas, pues fueron a ejercer su derecho al voto. Es por esto que salieron del listado de personas desaparecidas de la Fiscalía”,

reveló el general, quien aseguró que uno de ellos estaba desaparecido desde las manifestaciones por el Paro Nacional, el 28 abril del año pasado.

“Un balance muy positivo, en verdad que el comportamiento de todas las personas que estuvieron en los centros de votación fue excepcional. No tuvimos ninguna queja sobre algún hecho que haya alterado el orden público aquí en Cali y su área metropolitana. Tenemos de registro 9 capturas, todas por orden de registro judicial, especialmente por los delitos de homicidio, concierto para delinquir, acceso carnal violento y violencia intrafamiliar”,

agregó el uniformado que reveló que se presentó un intento de motín en un centro transitorio del centro de Cali; durante la retoma del control se incautaron 20 celulares, algunas armas y drogas.

Precisamente, el fiscal general Francisco Barbosa dio el balance general de la situación de orden público tras la jornada electoral. Según los reportes del Puesto de Mando Unificado, PMU, 50 personas que estaban reportadas como desaparecidas llegaron a los puestos de votación en Casanare, Antioquia, Risaralda, Huila, Boyacá, Bolívar, Cundinamarca, Caldas, Caquetá, Valle del Cauca, Tolima, Cesar y Meta.

“Estas 50 personas se suman a las 35 que habían aparecido también, luego de ejercer el derecho al voto en el mes de marzo, luego estamos hablando de 85 personas que en menos de 3 meses aparecieron y tenían un registro de desaparecidos en Colombia”,

reveló Barbosa, que a su vez declaró que se recibieron 105 reportes de posibles delitos electorales en el país.

En total, fueron 85 personas fueron capturadas durante la jornada del pasado domingo, precisamente, la Fiscalía General de la Nación destacó la estrategia de acompañar los comicios, ya que al momento que algunos ciudadanos sufragaron, se pudieron encontrar que algunos eran objeto de investigaciones o requerimientos judiciales, por lo que se les capturó y en los próximos días serán presentados ante un juez de control de garantías, para aclarar su situación.

Dentro de los capturados, encontró al profesor de un instituto educativo en la capital del Valle del Cauca, quien era buscado por el delito de acto sexual violento. Los hechos por los que se le requiere habrían ocurrido mientras ejerció como docente de un programa de licenciatura en artes escénicas y un programa infantil y juvenil. Además, se aprehendió a otro hombre en Cundinamarca por ser el presunto cabecilla financiero de la subestructura Luis Alfonso Echavarría del autodenominado “Clan del Golfo”, se trata de alias “Dago” a quien se le había emitido una orden judicial por concierto para delinquir.

SEGUIR LEYENDO: