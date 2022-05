Claudia López celebró el resultado de las elecciones presidenciales: “La posibilidad de cambio puede durar 20 años”

Alcaldesa de Bogotá, Claudia López (Colprensa - Mariano Vimos)

Con una respetuosa crítica de frente a la procuradora Margarita Cabello, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, habló del contesto político que vive el país y del resultado de la primera vuelta presidencial, envió mensaje un mensaje a los candidatos y a los partidos tradicionales.

La mandataria se encontraba entre las invitadas a un seminario de la Universidad Externado titulado Uso y abuso del derecho sancionador en el Estado colombiano en el que buscó exponer el proyecto de ley de contravenciones penales, pero que aprovechó para hablar de las sanciones de la Procuraduría a los mandatarios elegidos popularmente.

López se refirió al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que sancionó al Estado colombiano por la destitución, en 2014, del alcalde Gustavo Petro por decisión de la Procuraduría, entonces bajo la dirección de Alejandro Ordóñez en la que se estableció que solo los jueces, en casos penales, pueden destituir a funcionarios elegidos popularmente.

Esa decisión requirió de una reforma a la Procuraduría, que fue presentada por Cabello, luego de rechazar la que había tramitado su antecesor. Sin embargo, esa modificación a los poderes sancionatorios ha sido cuestionada porque mantiene la posibilidad de que el ente destituya e inhabilite mandatarios elegidos, porque la jefe del ente control considera que se ajusta a la orden del tribunal internacional.

Incluso, el alcalde Daniel Quintero apeló a la decisión del caso Petro para denunciar ante la CIDH la suspensión de su cargo de la que fue objeto por parte de la Procuraduría, por presuntamente haber participado en política durante la campaña presidencial a favor del Pacto Histórico.

“La señora procuradora ha explicado con base en qué hizo esa interpretación, pero ha reconocido que no es una interpretación literal de la sentencia sino que hizo una interpretación que, en última instancia, debe ser analizada por la Corte Constitucional, así que le deseo a todos los miembros de la Corte un arduo trabajo”, dijo la alcaldesa al respecto según citó el diario El Tiempo.

En esa misma línea, López expresó sus opiniones, según dijo “como ciudadana y alcaldesa”, respecto a los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 29 de mayo que dejaron a Rodolfo Hernández y Gustavo Petro como los contendores por la Presidencia de la República.

Como ya lo había hecho a través de redes sociales, celebró la decisión porque según ella representa un cambio político como se han presentado en campaña los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta.

“Debo decir que estoy contenta, que yo hago parte de las mayorías ciudadanas que quieren cambio, y cambio profundo, no maquillaje, no estructural, quiero cambio de políticas, y cambio de protagonistas. Me alegra que, a pesar de la enorme manipulación política y mediática, los colombianos hayan decidido mayoritariamente por dos opciones de cambio”, sostuvo la alcaldesa citada por la emisora Blu Radio.

La mandataria sostuvo que si bien las dos opciones tienen diferencias entre sí, las dos propuestas coinciden en representar un cambio político, por lo que invitó a que no haya una nueva polarización porque su responsabilidad, tras los resultados, va más allá del periodo de campaña.

“Quisiera aprovechar para decir que la responsabilidad enorme de esos dos liderazgos es entender que ambos representan un cambio, la campaña va durar 20 días, pero la posibilidad de cambio puede durar 20 años, por lo tanto no es función dividir a largo plazo a los ciudadanos entre dos opciones de cambio sino ayudarlos”, señaló López en el evento.

“¡Gracias Bogotá! ¡Gracias Colombia! Colombia no solo buscaba un cambio de gobierno sino de era. Los colombianos escogieron dos opciones de cambio y decidirá entre ellas en segunda vuelta”, había dicho la mandataria en redes sociales tras conocer los resultados.

Aunque la mandataria se ha mantenido al margen, públicamente, de la campaña; personas cercanas a su círculo personal y político han hecho parte activa de algunas de ellas. Su esposa, la senadora Angélica Lozano, hizo parte de la Coalición Centro Esperanza y buscó una adhesión de Sergio Fajardo con Rodolfo Hernández que no se consolidó antes de las elecciones. Además, uno de sus asesores más cercanos, Luis Ernesto Gómez, renunció a la Alcaldía para adherirse al Pacto Histórico de Petro.

