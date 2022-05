Elecciones 2022: Mabel Lara acompañará a Gustavo Petro en segunda vuelta

La reconocida periodista y excandidata al Congreso por el Nuevo Liberalismo anunció que acudía al llamado de la activista medioambiental Francia Márquez para la segunda vuelta presidencial . Archivo.

Este martes 31 de mayo, la periodista y excandidata al Congreso de Colombia por el Nuevo Liberalismo, Mabel Lara, anunció su apoyo a la campaña presidencial del líder de oposición y senador de izquierda, Gustavo Petro, quien alcanzó la mayor votación durante la primera vuelta presidencial y disputará la segunda vuelta con el empresario y exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández.

La comunicadora, oriunda de Puerto Tejada, Cauca, le envió una carta al director de la renacida colectividad, el exsenador Juan Manuel Galán, en la que le expresó las razones por las cuales se une a la alianza de izquierda tras la derrota en las urnas de Coalición Centro Esperanza, colectividad que dejó en libertad a los partidos y movimientos que apoyaron al exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo.

“Así las cosas, he recibido el llamado de una mujer negra, de región que, como yo, ha dado la lucha de manera democrática en las urnas y me ha invitado a acompañarla. Acojo el llamado de mi amiga Francia Márquez en este importante momento de la historia y le entrego mi voto para hacerlo. Mi región, el país de donde vengo ha hablado y la realidad política y mi coherencia ideológica me ubican en esta posición sin titubeos de cara a la segunda vuelta presidencial”, destacó Lara en la misiva.

En ese sentido, denunció que en el Cauca se ha padecido una histórica ausencia del Estado y de la clase política que no ha escuchado a la población civil, razón por la cual creció con esperanza de ayudar a transformar las realidades que han golpeado a las comunidades olvidadas en el territorio nacional y se formó en la “rebeldía que arruga el alma” al presenciar las injusticias del racismo, machismo y desigualdad.

Por otro lado, indicó que junto al Nuevo Liberalismo buscó canalizar esa “rebeldía” mediante la transformación democrática a través de la lucha política y un recorrido por las diferentes regiones recogiendo las voces de miles de ciudadanos que se sienten olvidados, indicando que las “sinergias, afinidades y posturas” que ha compartido con la renacida colectividad y le permitieron soñar con un mejor país “siguen intactas”, sin embargo, el momento la llamaba a respaldar el proyecto de Gustavo Petro y Francia Márquez.

“Estoy segura de que necesitamos una transformación que suprima esa brecha social, que nos iguale a las mujeres, a los negros, a los indios, a los mestizos, a los colombianos de a pie mediante la educación, las oportunidades y la justicia social y esa transformación, que encarnaba Sergio Fajardo, no será posible en esta ocasión”, concluyó la comunicadora en la carta.

Este anuncio de Mabel Lara se produce un día después que el exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo, quien encabezó las aspiraciones presidenciales de la Coalición Centro Esperanza, le dio vía libre a los partidos y movimientos que conformaron esta alianza de centro que tan solo alcanzó el 4 % de las votaciones con 888 mil votos durante las elecciones presidenciales.

