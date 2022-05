Video: “Que miedo las mujeres que son malas con otras”, Sara Uribe

Sara Uribe respondió a las críticas que recibe en redes sociales con un contundente mensaje. Tomada de Instagram @sara_uribe

Apenas han pasado unas horas desde que Sara Uribe se pronunció en redes sociales sobre los padecimientos de su madre y la grave situación que afronta su familia, pues su progenitora padece de fibromialgia, enfermedad que ha tratado con medicamentos, pero que la han hecho adicta a uno en especial que ya no le sirve para el avanzado problema de salud.

Pero esto no es lo único que ha tenido que afrontar la bella modelo paisa, pues a través de sus redes sociales es blanco constante de críticas y comentarios de parte de algunos internautas, quienes la señalan por su aspecto físico. Y es que aunque Sara Uribe ha confesado que se ha subido un poco de peso, se siente bien como luce en la actualidad, por lo que no tiene que estar pendiente de los estándares de belleza que impone la sociedad.

La exprotagonista de novela es muy dedicada a la hora de entrenar en el gimnasio y constantemente comparte algunos consejos de belleza, pero sigue recibiendo comentarios negativos. Este 26 de mayo se conoció una publicación de Uribe a través de sus ‘InstaStories’ en la que dejó en evidencia a un seguidor que la llamó “gorda”.

Cansada de la situación, la paisa le contestó de forma contundente: “pues te tocará com3$%t3 a una gorda queridito. ¿Y qué? Normal estar rellenito, ¿no? … Detrás de esta pantalla hay un ser humano”.

Sin embargo, también están aquellos que le dejan mensajes en su bandeja de entrada destacando su belleza y con palabras de aliento por su trabajo, a quienes Sara Uribe aprovechó para enviarles un emotivo mensaje de reflexión.

“Les mando un besito, gracias por esos mensajes tan bonitos, tan hermosos. Por las mujeres que nos ayudamos, nos apoyamos, nos amamos, respetamos la vida de la otra. Por esas mujeres, yo las aplaudo, porque amar la vida de otra persona, respetarla, quererla, cuidarla, protegerla, vale hasta con los mismos actos de las palabras. Y eso, yo lo aplaudo en las redes sociales”, expresó la influenciadora en sus redes sociales.

Cabe mencionar que también Sara Uribe fue duramente criticada por haber cambiado de look dejando atrás su cabello rubio para pasar a lucir un cobrizo que resalta sus facciones. Además, aprovechó para hablar de esos malos comentarios que le han hecho llegar en redes varios de sus detractores con los que argumentó que no sería capaz de lastimar ni herir a nadie.

“Yo no sería capaz de atentar con tu vida, no sería capaz de herirte, de humillarte. Definitivamente, algún día les contaré y hablaré con ustedes. Pero, qué miedo las mujeres que son malas con otras, qué miedo (…) Y no hablo, simplemente, de quitarle el marido a la otra, no. Porque es que, si ellos se van con otra, es porque no están siendo felices con ustedes. Así de sencillo. Pero, qué miedo hacerle daño a otra persona y a otra mujer. Vea, eso se las arreglan con el de arriba”, concluyó la modelo.

La modelo respondió a las críticas en redes sociales con un contundente mensaje

El video fue replicado por diferentes portales de entretenimiento en los que usuarios han dejado su opinión respecto a lo que ocurre con la presentadora y las críticas que recibe de sus detractores, con algunos comentarios que señalan estar de acuerdo con su posición, pues las personas no deberían opinar sobre cuerpos ajenos.

