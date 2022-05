Sebastián Yatra aseguró que Camilo Echeverry no está enamorado de Evaluna, ni Rauw Alejandro de Rosalía

Fotos: redes sociales | Edición: Infobae

Un nuevo escándalo se ha desatado en el medio del entretenimiento, luego de conocerse y publicarse una grabación en la cual el cantante colombiano Sebastián Yatra afirma que hay dos afamadas parejas en la música, cuyo amor no es verdadero.

Se tratan de Camilo Echeverry y Evaluna Montaner, así como de Rauw Alejandro y Rosalía, quienes según el intérprete de ‘Dos oruguitas’ y su experiencia en la industria, demuestran un falso sentimiento ante sus millones de seguidores.

“Ni Camilo ni Rauw están enamorados. Lo que yo me he dado cuenta por los años que llevo trabajando en la industria...”, son las palabras que se le escuchan decir al antioqueño de 27 años, mientras conversa con la presentadora argentina Susana Giménez en un restaurante, quien responde bastante asombrada: ““¿Es cierto lo que me dijiste? ¡No puede ser!”.

Las imágenes, que habrían sido grabadas sin que Yatra se diera cuenta, fueron captadas por una persona que cenaba en la misma mesa que él, aunque su identidad todavía no ha sido revelada.

A pesar de que se desconoce el contexto de la charla entre el intérprete y la periodista, estas declaraciones fueron suficientes para enfurecer a los fanáticos de las parejas mencionadas, pues consideran que él no debe hablar sobre ellos ni mucho menos sobre su intimidad.

“Esto es lo que pasa cuando uno se pone de lengua larga a hablar de lo que no le importa”, “quién diría que Yatra era chismoso, pero no lo juzgo”, “ahora sí se le fue hondo a Yatra, quién sabe con qué va a intentar explicar lo que dijo” y “siento que le falta una parte a esa conversación, puede que estemos malinterpretando”; son algunos de los mensajes que se conocieron en redes sociales.

De igual manera, también hay quienes han comenzado a especular al respecto y para ellos se trata de una estrategia de publicidad, hecha con la finalidad de promocionar una futura canción. Tal y como lo hicieron en días recientes los cantantes de música popular Pipe Bueno y Alzate, quienes publicaron una serie de videos con los cuales dieron a entender que sostenían una fuerte discusión por temas de dinero; sin embargo, a los pocos días contaron que todo se trataba de una promoción para su próximo lanzamiento ‘El problema’.

Por ahora, se espera que Rauw Alejandro, Rosalía, Evaluna Montaner y Camilo Echeverry, se pronuncien al respecto para confirmar o desmentir, tanto las versiones de su seguidores, como lo dicho por su colega de quien también se considera que deba hacer una aclaración.

Vea aquí la controvertida declaración:

Esta no es la única polémica que ha enfrentado Sebastián Yatra por estos días, pues en internet se filtró un supuesto video íntimo del cual sería el protagonista. No obstante, le aclaró a la prensa que no se trata de él sino de un hombre muy similar.

“Sí me parezco un montón, yo hasta lo dudé”, declaró.

Posteriormente, Sebastián Yatra confesó que toda esta situación desencadenó en un intento de extorsión, por parte de un desconocido que le escribió a su equipo para pedirle dinero a cambio de no publicar las imágenes íntimas en redes sociales. Sin embargo, esta persona no logró su cometido porque amenazó a quien no tiene nada que ver.

“De hecho me escribió mi manager, Paula, que el día anterior le habían mandado un e-mail, tipo: ‘oye, tenemos el video de Sebastián, si lo quieres páganos tanta plata porque ya está regado, pero podemos ayudarle”, concluyó Yatra.