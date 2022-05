Ministerio del Interior le pidió a las campañas políticas que no desinformen

El ministro asegura que las elecciones están aseguradas y listas para realizarse con total transparencia.

El ministro del interior Daniel Palacios, en compañía de la Registraduría Nacional, el Consejo Nacional Electoral, el Ministerio de Defensa, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, MOE, ONU, OEA, organismos de control y los partidos políticos, presentaron la instalación de la Comisión Nacional de Garantía Electorales, la que asegurará las votaciones presidenciales de este domingo 29 de mayo.

Al menos 400 observadores harán parte del proceso electoral para garantizar la transparencia de los comicios del fin de semana, de hecho, desde el gobierno insisten que han cumplido y demostrado el compromiso por asegurar estos comicios, por esto el ministro palacios le dijo al registrador nacional Alexander Vega que ya han cumplido con su labor, que ahora le corresponde a esta entidad hacer su trabajo adecuado:

“Mi compromiso es garantizar la seguridad en todos los territorios. A todos les respondo a la hora que me llaman y cuando me necesitan, si bien hay amenazas, siempre se han atendido con celeridad. Registrador, creo que hemos cumplido en estar 100% disponibles para las elecciones, creo que podría decir que hasta hablo más con usted que con mi novia”.

Hay que tener en cuenta que en el exterior ya se están haciendo las elecciones, de hecho, Palacios aseguró que más de 88 mil colombianos han ejercido su derecho al voto; lo que demuestra el debido proceso que se está realizando, agregando que el trabajo está tan avanzado que prácticamente todo el material ya está dispuesto en los 12 mil puestos de votación.

“A la fecha, más de 88 mil colombianos han ejercido su derecho al voto en el exterior. Representando un incremento bastante significativo, de lo que llevábamos a esta altura en las elecciones al Congreso, reflejando un incremento de más del 300 %, en comparación de lo que se llevaba en la votación en ese momento en el exterior”.

En medio del pronunciamiento se despejaron las dudas y posibilidades que se suspendieran o aplazaran las votaciones, por lo que desde el gobierno fueron enfáticos asegurando que no habrá fraude, por lo que se les pidió a las campañas que no desinformen, por el contario que acepten los resultados y no critiquen el proceso por mera conveniencia.

“Sea cual sea el resultado, ojalá lo acepten y que no sea consecuencia de que el sistema electoral es bueno cuando me conviene y es malo cuando no me conviene. si la medida de la transparencia del sistema electoral es si yo gané o perdí, entonces estamos bajo un proceso casi que anárquico, en donde no existiría nunca la legitimidad del proceso”.

El ministro Palacios hizo un llamado a la responsabilidad, para que no se sigan haciendo anuncios que no corresponden a la realidad; por eso es que se llegó a rumorar el aplazamiento de las elecciones. Es por esto que dentro de los anuncios se reseñó que justo sean las 4 de la tarde iniciará el conteo de los votos, agregando que la transparencia electoral está garantizada por lo que se le pide a la Registraduría Nacional que vaya mostrando los avances en testigos electorales, jurados y auditorias que estarán involucrados este domingo.

Según el gobierno nacional, todos los frentes están cubiertos, hasta la seguridad de los candidatos, aspectos contemplados dentro del ‘Plan Democracia’, que dentro de sus anuncios está el cambio del inicio de la restricción de la Ley Seca, el cual pasará de las 4 a las 6 de la tarde del sábado 28, cambio contemplado por el pedido de varios gremios económicos como Asobares y Fenalco.

“Reiteramos el compromiso del Gobierno Nacional para garantizar la seguridad, con más de 300 mil hombres de la Fuerza Pública, para las elecciones presidenciales en todo el territorio nacional. Las elecciones continúan no se aplazan, no se suspenden y hacemos un llamado a la no desinformación y noticias falsas y engañosas, si no que accedamos a la información oficial en los portales autorizados. Hay que ser claros, la política es la política y hay confrontación y acusación y hay momentos que la estrategia lleva a hacer ciertas acusaciones y eso es válido, pero hacemos llamado a la calma y a la responsabilidad y a que no todo vale en el proceso político, no se le puede sembrar miedo a los colombianos de manera irresponsable”.

El jefe de la cartera política aseguró que las votaciones están blindadas y se desarrollarán con total transparencia.

