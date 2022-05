Gobierno anunció el traslado de puestos de votación debido a las fuertes lluvias en algunas regiones

Aunque inicialmente son cinco puestos de votación que se moverán, las autoridades estudian la posibilidad de cambiar de lugar otros seis. REUTERS/Luisa González

En solo dos días se realizarán las elecciones presidenciales en el país y el Gobierno nacional anunció algunos cambios en los puestos de votación.

El pasado jueves 26 de mayo, el ministro del Interior, Daniel Palacios, informó que algunos puestos de votación serán trasladados. El motivo de este cambio son las fuertes lluvias de los últimos días y los deslizamientos provocados por esas precipitaciones.

“Se ha decidió mover cinco puestos de votación por situaciones que se refieren a la emergencia invernal, por temas de deslizamientos que seguiremos monitoreando de manera permanente para tomar decisiones si llegase a tener que mover otro puesto de votación”, informó el ministro del Interior, Daniel Palacios.

Los lugares de votación que tendrán modificación están ubicados en Norte de Santander, Cundinamarca y Guaviare. Los otros seis puntos que se están evaluando pertenecen a los departamentos de Cesar, Sucre, Valle del Cauca, Nariño y también Cundinamarca.

Medidas restrictivas de cara a las elecciones presidenciales en Colombia

Es de recordar que el Gobierno nacional ya había anunciado las medidas que regirán ante las próximas elecciones en el país. Como es costumbre, antes de que los ciudadanos acudan a los lugares de votación, se establecerá la Ley seca.

Sin embargo, el pasado 26 de mayo el Gobierno modificó el Decreto 840 debido a las peticiones del gremio de Asobares, para no afectar a los establecimientos comerciales que venden licor, sobre todo, teniendo en cuenta que el sábado será la final de la Champions.

Así las cosas, esta prohibición de venta y consumo de licor en el país iniciará el sábado 28 de mayo a las 6:00 p. m. y tendrá vigencia hasta el lunes 30 de mayo a las 12:00 del día.

Hasta el momento el Gobierno nacional no ha anunciado toque de queda en el país; sin embargo, los mandatarios locales tienen la potestad para decretar la medida en caso de considerarlo necesario según sea el caso.

Colombianos en el exterior ya están votando

El ministro del Interior informó que más de 80 mil colombianos que residen en el exterior ya acudieron a los puestos de votación para ejercer su derecho.

“A la fecha, más de 88 mil colombianos han ejercido su derecho al voto en el exterior. Representando un incremento bastante significativo, de lo que llevábamos a esta altura en las elecciones al Congreso, reflejando un incremento de más del 300% , en comparación de lo que se llevaba en la votación en ese momento en el exterior”, manifestó Palacios.

Así mismo, aseguró que más del 99 % del material electoral ya se encuentra en los puestos de votación del territorio nacional.

“Reiteramos el compromiso del Gobierno nacional para garantizar la seguridad, con más de 300 mil hombres de la Fuerza Pública, para las elecciones presidenciales en todo el territorio nacional. Las elecciones continúan no se aplazan, no se suspenden y hacemos un llamado a la no desinformación y noticias falsas y engañosas, si no que accedamos a la información oficial en los portales autorizados”, añadió el funcionario.

