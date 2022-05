“Estoy viviendo un sueño”: Luis Díaz sobre la final de la Champions League

El colombiano fue destacado por la prensa inglesa que lo calificó como el mejor del partido. Foto: Champions League

Este sábado, 28 de mayo, a partir de las 2:00 p.m., hora colombiana, en el estadio Stade de France de Saint-Denis, se jugará la final de la Champions League entre Liverpool y Real Madrid. El equipo del colombiano viene de coronarse campeón de la FA Cup, mientras que el cuadro dirigido por Carlo Ancelotti se llevó el título de la Liga de España.

Por parte de los ‘reds’, Luis Díaz espera ser titular. Cabe resaltar que el colombiano llega a la final luego de haber recibido varios reconocimientos tras sus actuaciones en la Premier League y en la FA Cup. Con este último certamen de la temporada, podría llegar a su quinto título.

En entrevista con ESPN, Luis Díaz aseguró que será un partido difícil y también destacó la calidad del Real Madrid. Aunque el Liverpool ha sido uno de los mejores equipos de Europa en esta temporada, el colombiano tiene claro que deberá enfrentarse a un equipo que tiene grandes virtudes y que estará peleando por quedarse con su séptima Champions.

Díaz comenzó confesando que: “Estoy viviendo un sueño, lo había deseado y había trabajado para eso. Hoy en día que lo estoy viviendo no me la creo. Estoy disfrutando y aprovechando cada momento en este gran club e institución. Seguir creciendo a nivel profesional y personal”.

El Liverpool viene de perder el título de la Premier, pues quedó a un solo punto del Manchester City, pero ahora tiene la ilusión de ganar la Champions. “Para nosotros va a ser otro reto mucho más importante. Sabemos que estamos jugando una final de Champions, todos quieren estar acá, pero estamos mentalizados dejando atrás lo que ya pasó. Estuvimos a un punto de conseguir la Liga. Dimos el todo por el todo, se hizo lo posible para conseguirla, pero no se dio. Ahora, prepararnos para lo que se viene y salir a ganar la final”.

También contó lo que piensa sobre que la final de la Champions sea contra el Madrid: “Partido difícil, complicado. Es una final de Champions y las finales se juegan, se corren y se da el todo por el todo, porque sabemos que es un solo partido. Sabemos la calidad del Real Madrid, la experiencia que tiene. Tenemos que contrarrestar todo lo que nos vayan a plantear, estar preparados al 100%, mentalizados en que podemos hacerlo bien”.

Una de las piezas claves en el desempeño de Díaz han sido sus compañeros, en especial el trabajo en conjunto que ha logrado con Fabinho y Thiago. Sobre esto contó que: “Estamos preparados desde que comenzamos a jugar la Champions, entonces el equipo está muy bien. Recalcando lo de Thiago y Fabinho yo creo que el que juegue va a dar lo mejor de si. Estamos preocupados por el descanso, preparar el partido bien y salir a ganar”.

Tras los grandes logros que ha conseguido Díaz, ahora se ha convertido en un ejemplo para los niños que sueñan jugar a la pelota. “A veces no me las creo que estoy viviendo estos momentos y sueños. Soy consciente de que estoy generando grandes cosas, no solo aquí, sino en Colombia por lo que estoy viviendo en Liverpool. Pero yo solo quiero seguir construyendo mi fútbol, mi vida, seguir creciendo a nivel futbolístico y como persona. Para que así los niños puedan seguir valorando estas cosas que se hacen, siguiendo mis pasos. Estoy muy feliz y ojalá podamos ganar la final”.

En dicha entrevista le preguntaron al guajiro que quién considera que es el jugador con mejor estado físico, a lo que respondió: “No, yo creo que cada uno está en muy buena forma. No solamente yo. Sé que si me dan la oportunidad saldré a aprovecharla”.

Sobre cuál cree que es el favorito al título comentó que: “No, es una final, no hay favoritismos, es un partido que se juega minuto a minuto. Vamos a dar el 100%. Nosotros tenemos una gran plantilla y un gran juego para contrarrestar lo que ellos puedan hacer”. Y agregó que para él, Karim, Viniciusu y Toni Kroos son los mejores jugadores del cuadro ‘merengue’.

Y por último le envió un mensaje a sus seguidores: “Muchísimas gracias por el apoyo, por estar pendientes siempre a cada resultado y momento. Siempre me lo han transmitido y estoy feliz y agradecido por las personas que se mantienen al tanto, les mando un fuerte abrazo”.

