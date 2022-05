Estos son los posibles rivales del Deportes Tolima en los octavos de final de la Copa Libertadores

Deportes Tolima ganó 2-1 en el estadio Mineirão de Brasil ante el Atlético Mineiro con lo que selló su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. Este paso a la siguiente ronda acabó con la mala racha de cuatro años de los equipos colombianos sin superar la fase de grupos. El ‘pijao’ terminó con 11 puntos pero menor diferencia de gol que el ‘Galo’ por lo que en el sorteo integrará el bombo de los equipos que terminaron en el segundo puesto.

Los posibles rivales brasileños serían Palmeiras, vigente campeón y hasta el momento de campaña perfecto en la edición 2022. El otro equipo que terminó en el primer lugar de su grupo es Fluminense, el llamado equipo con más hinchas del mundo, que sumó 16 puntos producto de cinco victorias y un empate. Atlético Paranaense podría terminar líder del grupo siempre y cuando derrote a Caracas FC en la última fecha y mejore su diferencia de gol en comparación con Libertad de Paraguay.

El historial del Deportes Tolima contra equipos brasileros deja un saldo en 20 partidos de siete victorias, ocho derrotas y cuatro empates. De los rivales mencionados solamente ha enfrentado a Atlético Paranaense, fue en la Copa Libertadores del 2019 con una victoria y una derrota.

Los equipos argentinos que podría enfrentar son Estudiantes de la Plata, River Plate o Colón de Santa Fe. El único que terminó invicto la fase de grupos fue el ‘millonario’ sumando 16 puntos. El equipo ‘sabalero’ dio la sorpresa dejando por fuera de toda competencia a Peñarol de Uruguay y superando a históricos de Paraguay como Cerro Porteño y Olimpia.

El historial del Deportes Tolima contra equipos de Argentina dice que ha jugado 14 partidos con un saldo negativo de tan solo una victoria, fue en 2010 cuando derrotó en el estadio Manuel Murillo Toro 3-0 a Banfield. Otros siete partidos terminaron en empate y en los seis encuentros restantes se quedó sin sumar puntos.

Por último, se podría dar un duelo de colombianos en octavos de final en caso de que Deportivo Cali derrote a Boca Juniors en la Bombonera y Corinthians no lo supere en la diferencia de gol. Un empate, también podría dejar a los ‘azucareros’ líderes siempre y cuando Corinthians pierda o empate ante Always Ready en la ‘Arena do Corinthians’.

Estos equipos colombianos nunca se han enfrentado en la Copa Libertadores pero si hay registro de duelos en la Copa Sudamericana. El historial favorece al equipo tolimense, fue en la edición 2021 donde en la ida empataron 0-0 y en la vuelta derrotaron a los vallecaucanos 3-0.

Bombo 1 (parcial): Palmeiras, Estudiantes, Atlético Mineiro, River Plate, Colón, Flamengo, Deportivo Cali y Libertad.

Bombo 2 (parcial): Emelec, Vélez Sarsfield, Deportes Tolima, Fortaleza, Cerro Porteño, Talleres, Atlético Paranaense y Corinthians.

El sorteo será el viernes 27 de mayo, a las 11 de la mañana, hora colombiana. El mismo se desarrollará en Paraguay y ahí quedarán definidos los cruces iniciales de octavos de final. Los ocho primeros van al bombo 1 y los que terminan segundos, al bombo 2. Ahí el azar dirá cómo quedarán las llaves de octavos de final y el cuadro hacia la final. Las fechas de la siguiente ronda serán el 29 de junio y el 6 de julio.

SEGUIR LEYENDO: