Mamá de Epa Colombia desempolvó fotografía de la empresaria antes de ser famosa

Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, genera revuelo con cada una de sus apariciones en redes sociales por cuenta de su comportamiento, así como por las polémicas que protagoniza. Recientemente, se conoció que ingresó a la Clínica Colombiana de Cirugía Plástica en compañía de su pareja, a quien sometió a algunos cambios físicos por las constantes críticas que recibía de sus seguidores.

Este 25 de mayo, portales de chismes en redes sociales han replicado una imagen que compartió la madre de Barrera Rojas en la que se aprecia, según sus seguidores, el parecido entre las dos hace algunos años, pero de igual forma dejó evidencia de los cambios a los que se ha sometido la empresaria en su apariencia física dejando atrás sus facciones bruscas.

La fotografía dejó ver que Epa Colombia tuvo tratamiento de ortodoncia para corregir su sonrisa, la cual hoy luce con un perfecto diseño de sonrisa; también se observa su pronunciado mentón, el cual corrigió al aplicarse ácido hialurónico.

Otro de los cambios que tuvo la empresaria fue el perfilamiento de sus pómulos, así como de las líneas de su rostro, las cuales del mismo modo demarcó con inyección de ácido hialurónico. En la fotografía, compartida por Martha Rojas, nombre de la madre de la empresaria, también se observó que las cejas de Barrera Rojas estaban hechas con lápiz y hoy día son más pobladas.

Los cambios son notorios en su nariz, sus labios y, además, según lo reveló la creadora de contenido se ha aplicado en varias ocasiones Botox en el rostro para eliminar las líneas de expresión.

Su pelo también ha cambiado conforme su actividad económica mejoró, pues Epa Colombia promociona sus productos capilares como keratinas y biotina al probarlos personalmente y dejó de lado la ropa holgada por prendas de vestir más elegantes.

Aquí la fotografía de Epa Colombia y su mamá :

Mamá de Epa Colombia desempolvó fotografía de su hija antes de ser una exitosa empresaria. Tomada de Instagram @rechismes

La imagen ya supera los 6.000 ‘me gusta’ en el portal de entretenimiento ‘Rechismes’, encargado de replicar el contenido de las celebridades. Algunos de los comentarios han mencionado que la progenitora de la empresaria quiere recordar los tiempos en los que su hija no era una celebridad y otros han bromeado que el peor enemigo de un hijo puede llegar a ser su propia madre al compartir un pasado oscuro que todos quieren ocultar.

Otros comentarios destacados son: “lo que son las cejas en una mujer”; “si tengo plata yo me transformo”; “ahora lo entiendo todo, yo no soy fea sino pobre”; “con esa mamá para que enemiga”; “definitivamente todo lo puedo en la plata que me hace bella”; “ella siempre fue linda, solamente estaba mal asesorada”, entre otros.

Entre lágrimas confesó que la fama no la llena

Todo ocurrió luego de que la excontadora de la empresa de keratinas entregó unas declaraciones sobre los movimientos que tenía Epa Colombia con su negocio, a lo que la creadora de contenido respondió que la fama ni el dinero la llenaban en su vida.

“Uno a veces por hacer más, hace menos, estoy mal amiga, estoy muy mal … Esto ya no es de tomar, de rumbear o de viajar, lo único que necesito todos los días es de Dios, ni la fama ni el dinero me llenan, la gente se aprovecha”, comentó la empresaria.

Posteriormente, agregó que es muy difícil cuando una persona como ella entrega su amistad y el amor que tiene guardado en su corazón, para que después le paguen con una traición.

