Rodolfo Hernández: “Si no paso a la segunda vuelta, yo decido quién gana”

El candidato indendiente a la presidencia de Colombia, Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, saluda a sus seguidores tras su llegada al aeropuerto internacional de Palonegro en Bucaramanga, Colombia, 21 de mayo, 2022. REUTERS/Stringer

A menos de 10 días de las elecciones presidenciales, el candidato presidencial Rodolfo Hernández, en entrevista para el diario El Nuevo Día, confirmó que no hará alianzas para la primera vuelta, criticó a Federico Gutiérrez, confesó que, si gana, le gustaría tener a Sergio Fajardo de ministro, entre otras otras cosas.

Hace unos días, el candidato aseguró que de no pasar a segunda vuelta, él decidirá cuál será el próximo gobernante. Hasta la fecha, las encuestas tienen de tercero a Hernández, con Federico Gutiérrez de segundo y Gustavo Petro de primero.

“Es que curiosamente me quedó una moneda con la que gano por ambas caras. En una, que es la que creo que se va a dar, gano en primera vuelta, porque hay votos vergonzantes, ocultos y útiles que solamente aparecen cuando la gente va a votar, faltando un minuto. Esos no están en las encuestas. Van a tener una sorpresa. Y en la otra cara, supongamos en un caso remoto que no paso a la segunda vuelta, yo decido quién gana”, comenzó explicando Hernández para el diario El Nuevo Día.

Además, se ha insinuado que podría darse una alianza entre Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo. “La verdad es que a mí, que tengo una experiencia política de 44 meses, me llaman todos porque el 20 % que tengo hoy (en la encuestas) representan 4.4 millones de votos, pero eso no me alcanza”.

Y agregó que: “Tengo que sacar de 5 a 6 millones. Toca arrimar más votos para llegar al 25 o 26 %. Estamos en franco crecimiento. Y ‘Fico’, con semejante gavilla de politiqueros de Uribe, Gaviria, Pastrana, Char y Dilian Francisca Toro, que son los responsables de toda esta debacle de corrupción, se alió con ellos con el fin de sumar votos y engañar a los colombianos”.

Por otro lado, el exalcalde de Bucaramanga es el único de los candidatos que cuenta con un proceso penal por corrupción; frente a esto, hace unos días Federico Gutiérrez comentó que Hernández habla mucho de ‘vencer a la corrupción’ pero está implicado en ella.

“Tenía 200 procesos que me pusieron para sacarme de la contienda, de los cuales me queda uno, que es el que dice ‘Fico’, un mentiroso redomado. Me dicen que cometí el delito de interés indebido de contrato a favor de terceros porque me interesé en adjudicar un contrato de $330 millones para que un ingeniero químico se quedara con $30 millones por diseñar la conversión de la basura en energía. Como no hice eso, van cinco años y medio en los que el fiscal solicita aplazar las audiencias nuevamente porque no tiene pruebas. Así son los bandidos politiqueros socios de ‘Fico’”, explicó Hernández.

También explicó porqué el escritor William Ospina sería su ministro de Cultura y a qué otros miembros de su gabinete escogería. “Los otros compañeros de candidatura presidencial están diciendo que yo no tengo gente que represente la parte ejecutiva en los ministerios, por eso no estoy preocupado por amigos ni negociantes ni paisanos, sino por gente que le sirva realmente a Colombia”.

Y añadió que: “William Ospina, un escritor de talla internacional y un hombre trabajador que vive de la intelectualidad y su prosa, será mi ministro de Cultura, cartera que voy a fusionar con la de Medio Ambiente. El santandereano Félix Jaimes Lasprilla será el ministro de Transporte y Julio César Ortiz Gutiérrez será el ministro de Justicia y del Derecho, que estamos pensando en fusionarlo con el Ministerio del Interior”.

Por último, Hernández explicó por qué le gustaría tener a Sergio Fajardo como ministro. “Sería magnífico que nos acompañara. Yo considero que es una persona buena y con el sello de honradez, como todas las personas que he mencionado. Como profesor, sería ideal como titular del Ministerio de Educación”.

