El susto que se llevó Aida Victoria Merlano con un admirador tras asistir al concierto de Karol G

En la imagen, la influencer barranquillera, Aida Victoria Merlano. Foto: Instagram Aida Victoria

Como influenciadora, Aida Victoria Merlano se mantiene muy presente en todas sus redes sociales, aunque no solamente para publicar sus videos de reflexiones, sketchs de comedia o alianzas publicitarias, sino que también usa su cuenta de Instagram para narrar anécdotas o historias sobre diferentes aspectos de su vida.

Recientemente, por ejemplo, realizó un Live en Instagram y, entre todos los temas de los que habló, rememoró una incómoda situación que se originó en uno de los conciertos que Karol G ofreció en Bogotá, pues la barranquillera asistió al evento.

Como contó en el Live mientras estaba disfrutando del momento un joven le sonrió desde un palco y ella, como gesto de amabilidad, le devolvió una sonrisa. Sin embargo, Merlano no se imaginó el susto que le hizo pasar

“Estoy yo bailando, alguien de este palco me sonríe... y yo sonrío y ya. Pa’ mí esa sonrisa fue un: maric*, tú me estás saludando y yo te estoy diciendo aquí con mucha cordialidad, saludos respetuosos y cordiales, hasta ahí normal. Llego yo al hotel y empieza a vibrarme el teléfono y como estoy charlando con alguien, estamos como mirando qué puede pasar, siento que el teléfono vibra cinco veces y dije: este maldito tóxico, le voy a terminar aquí... maric* cinco llamadas...”.

Sin embargo, la persona que estaba llamándola no era quien ella pensaba, al revisar su teléfono se dio cuenta que era un número desconocido, pero aún así optó por contestar y se llevó la sorpresa de que, sin saber cómo, el joven del palco consiguió su número de celular y era quien la estaba llamando en ese momento de manera repetitiva.

“Cuando de repente me acerco al teléfono y miro que es un número que no tenía guardado ... contesto, ¿adivina quién me llamó a la una y media de la mañana? ¡el man del palco! ... me estaba llamando el mal del palco, ¿tú puedes creer esa vaina? a mí me dio una mierd*, empecé con el corazón agitado”, agregó la creadora de contenido a su relato.

Como Aida Victoria Merlano estaba contando su historia en medio de un Live, hubo entre los usuarios alguien a quien no le pareció extraña la situación, pero enseguida la creadora de contenido le respondió: “Es mi número personal y yo al tipo no lo conozco, ¿cómo consiguió mi número?”.

Pese a todo, la barranquillera decidió mantener oculta la identidad de aquel hombre y no siguió hablando con él.

Por otro lado, los conciertos que Karol G ofreció en la capital colombiana durante el fin de semana del 21 y 22 de mayo fueron un éxito indiscutible. Además de hacer sonar su música, la cantante urbana, nacida en Medellín, también incluyó en su espectáculo el aporte musical de algunos artistas colombianos como Andrés Cepeda, Jean Carlos Centeno y Jorge Celedón, que estuvieron como invitados.

“Después de dos noches Sold out en Bogotá todavía repito los videos cómo con ganas de devolver el tiempo y revivir esos tiempos juntos, me voy con el corazón arrugadito a seguir recorriendo el mundo, con la bandera de mi casa en el alma y en los hombros. Los amo pues … ¡Gracias por quedarse sin voz conmigo!”, escribió la paisa en Instagram sobre sus presentaciones musicales en el país.

