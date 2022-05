Dimayor sancionó a jugadores de Llaneros FC tras polémica en el partido de ascenso contra Unión Magdalena

VILLAVICENCIO - COLOMBIA, 04-12-2021: Llaneros F. C. y Unión Magdalena durante partido de la fecha 6 de los cuadrangulares semifinales por el Torneo BetPlay DIMAYOR II 2021 en el estadio Bello Horizonte en la ciudad de Villavicencio. / Llaneros F. C. and Union Magdalena during a match of the 6th date of the quarter semifinals for the BetPlay DIMAYOR II 2021 at the Bello Horizonte stadium in Villavicencio city. / Photo: VizzorImage / Daniel Gongora / Cont.

Dimayor tomó las primeras decisiones en torno al polémico partido entre Unión Magdalena vs. Llaneros que terminó dándole un lugar en primera división al equipo de Santa Marta. El equipo de Villavicencio en un aparente acto antideportivo dejó que el ‘ciclón bananero’ en un minuto anotara dos goles que le darían la victoria en el cuadrangular final de la segunda división.

Pues bien, la División Mayor del Fútbol Colombiano anunció que algunos jugadores que estuvieron presentes en dicho partido, aunque se abstuvo a revelar los nombres, deberán pagar siete meses de suspensión de toda actividad deportiva y administrativa relacionada con el fútbol y una multa de 16 salarios mínimos, aproximadamente 16 millones de pesos. Esto luego de que la investigación llevada a cabo determinó la responsabilidad y transgresión del artículo 116 del Código Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol, “Los actos notorios y públicos que atenten contra la dignidad y decoro deportivo”.

A esto se une la multa que recae directamente sobre el club de 30 salarios mínimos, 30 millones de pesos, aproximadamente, además de las medidas que deberán establecer para asegurar la integridad del fútbol. Estas tienen que ser ejecutadas desde el equipo profesional hasta las divisiones inferiores de Llaneros FC. Sobre estas medidas procede recurso de reposición y de apelación ante la Comisión Disciplinaria de la Federación Colombiana de Fútbol.

Este es el comunicado de la Dimayor sobre el caso Llaneros FC:

La Comisión Disciplinaria de la DIMAYOR, en atención a las publicaciones formuladas por diversos medios de comunicación en atención al fallo emitido el día 23 de mayo de 2022, respecto de la investigación que se adelantaba referente al partido disputado el 04 de diciembre de 2021, entre los clubes Llaneros S.A. y Unión Magdalena S.A. y considerando que tales decisiones no son objeto de publicación ya que únicamente se notifican a los sujetos investigados dentro de la actuación procesal, se permite comunicar al público en general lo siguiente:

Durante el proceso disciplinario adelantado en primera instancia, se garantizaron los derechos procesales de los investigados, y de acuerdo con el material probatorio obrante en el expediente, se determinó la responsabilidad de los mismos por la transgresión del artículo 116 del Código Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol (CDU de la FCF) “Los actos notorios y públicos que atenten contra la dignidad y decoro deportivo”, imponiendo a los jugadores investigados una sanción consistente en la suspensión de toda actividad deportiva y administrativa relacionada con el fútbol por un periodo de siete (7) meses y multa equivalente a dieciséis (16) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En cuanto al Club Llaneros S.A., y teniendo en cuenta la responsabilidad determinada por la transgresión del artículo 116 del CDU de la FCF, la Comisión Disciplinaria de la DIMAYOR impuso una sanción consistente en multa equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes, además de la obligación de adoptar medidas que aseguren la integridad deportiva en el club, desde sus fuerzas básicas hasta sus equipos profesionales, las cuales deberán implementarse en un plazo máximo de seis (6) meses desde la decisión.

Cabe resaltar que, contra la decisión emitida, procede el recurso de reposición, y en subsidio el de apelación ante la Comisión Disciplinaria de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

El presidente de Llaneros FC dispuesto a llevar el caso hasta el Tribunal Arbitral del Deporte

En declaraciones al programa ‘La Polémica’ de Caracol Radio Villavicencio, El presidente de Llaneros, Carlos Trujillo, defendió los intereses de su equipo y anunció cuáles son los pasos a seguir en la defensa:

“Nosotros desde el principio hemos sido coherentes en decir que actuamos en derecho, no en opinión. La resolución de Dimayor es clara. Dice que no encontraron nada, no hay nada que se evidencie por corrupción o por dádivas. Esperaremos entre mañana y el miércoles para poder apelar la determinación. Dependiendo de lo que diga la Federación Colombiana de Fútbol, acudiremos al Tribunal Arbitral del Deporte”.

