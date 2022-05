Granada, con los colombianos Arias, Bacca, Lozano y Suárez, descendió a la segunda división del fútbol español

El equipo de los colombianos jugará la próxima temporada en la segunda división del fútbol español (Imagen, Granada C.F.)

Tras no poder sumar de a tres en sus últimos partidos de liga ante Real Betis y Espanyol, el Granada C.F. descendió una vez más a la segunda división del fútbol español, tras hacerlo en la temporada 2017/2018.

El equipo dirigido por Aitor Karanka cerró el torneo en la casilla número 18 de la tabla de posiciones, con apenas 38 puntos conseguidos en toda la temporada, sumando dos victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos.

Junto a Levante y Alavés, Granada hará parte de la próxima edición de la Liga SmartBank, que no por acoger a los equipos de la segunda división deja de ser un torneo difícil.

Para los colombianos que militan en el club, Santiago Arias, Carlos Bacca, Neyder Lozano y el delantero Luis Suárez, el descenso es algo que no les agrada y, aparte de Suárez, los otros ya tienen claro que no disputarán el torneo con el equipo, pues desde antes de que terminara esta edición de LaLiga, se les había hecho saber que no estarían en los planes del club para la próxima temporada.

Además de las salidas de Arias, Bacca y Lozano, el club espera dar a conocer próximamente el nombre del DT que se hará cargo. Karanka será destituido, pues una de las condiciones para que se quedara con el cargo era que consiguiera la permanencia. Junto a él, la directiva ha tomado la decisión de poner a algunos jugadores en venta, debido a su alto salario, y si bien hay veinte futbolistas que tienen contracto activo con el equipo, es seguro que más de uno querrá buscar oportunidades en otra plantilla.

EFE/ Miguel Angel Molina

Los nombres de quienes se encuentran aún ligados al club bajo contrato son:

-Luís Maximiano

-Aarón

-Víctor Díaz

-Domingos Duarte

-Torrente

-Pepe

-Carlos Neva

-Gonalons

-Luis Milla

-Petrovic

-Isma Ruíz

-Antonio Puertas

-Soro

-Machís

-Uzuni

-Rochina

-Luis Suárez

-Matías Arezo

-Jorge Molina

A ellos se les suman los jugadores que están cedidos en otros clubes:

-Atoñín (Málaga)

-Adrián Marín (Familicao)

-Ricard Sánchez (Lugo)

-Luis Abram (Cruz Azul)

-Adri Butzke (Paços de Ferreria)

-Monchu (Valladolid)

-Dionkou (Barcelona B).

Los jugadores del Granada celebran el 1-1 de Darwin Machis. EFE/Miguel Ángel Molina

Los jugadores que estaban cedidos en Granada saldrán también del equipo, de regreso a sus clubes originales. Y en el caso de los que culminan a final de temporada, se evaluará a quiénes se les renueva y a quiénes no. Es el caso de Álex Collado, Sergio Escudero, Germán, Eteki, Montoro y Dani Raba.

El colombiano Santiago Arias regresará al Atlético de Madrid, club desde el que estaba cedido. Carlos Bacca y Neyder Lozano son libres de negociar con cualquier club e, incluso, pagar su cláusula de salida para quedar como agentes libres.

Estas gestiones le permitirán a Granada aligerar los costos, pues aunque LaLiga destina un aporte monetario para los clubes que descienden, este dinero no cubre los gastos actuales del plantel.

La Segunda División no es un torneo fácil y pese a que hay jugadores que son vitales para la relación del club con la hinchada, algunos de ellos no querrán jugar en el club la temporada entrante. Nombres como Luís Maximiano, Gonalons, Milla, Luis Suárez, Machís o Domingos Duarte, no tendrían inconvenientes en conseguir club rápidamente, bien sea en la misma España o en alguna otra liga, a préstamo o por transferencia directa.

Luis Javier Suárez acumula siete anotaciones en lo corrido de la Liga española 2021/2022. Foto: Granada CF

Aunque lo que se pueda cobrar por los jugadores que saldrán diste mucho de lo que se podría haber pedido si el equipo continuara en Primera, el dinero entrante le vendrá bien a Granada para llenar los varios vacíos que tendrán durante el inicio de la temporada próxima.

En este orden de ideas, habrá que ver, entonces, cuál será el destino de los cuatro colombianos, si seguirán en España o regresarán a Suramérica.





