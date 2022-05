Estos son los equipos que jugarán los cuartos de final de la Liga Profesional de Baloncesto en Colombia

Definidos los cuartos de final de la Liga Profesional de Baloncesto (Fotografía, Antena 2).

La fase regular de la Liga Profesional de Baloncesto de Colombia llegó a su fin e iniciaron los playoffs con seis equipos que se disputan una plaza en semifinales para enfrentar al pentacampeón, Titanes de Barranquilla.

El conjunto de la arenosa se clasificó de manera directa a las semifinales tras terminar primero en la tabla de posiciones de la clasificación general, registrando 12 victorias en 12 partidos disputados.

Búcaros de Bucaramanga, Cafeteros de Armenia, Corsarios de Cartagena, Team Cali, Caribbean Storm de Chocó, y Tigrillos de Medellín se enfrentarán en los cuartos de final de la liga.

Búcaros y Cafeteros parten como favoritos para superar esta ronda. Ambos equipos terminaron en la segunda y tercera casilla, respectivamente, de la clasificación general.

Tigrillos busca arrancar con paso firme para olvidar su floja fase regular y dar la pelea en lo que resta de la actual edición de la liga.

Los cruces definidos para los cuartos de final de la Liga de Baloncesto, que se jugará al mejor de tres partidos, son los siguientes:

Búcaros de Bucaramanga (2) VS Tigrillos de Medellín (7) [Llave 2]

Cafeteros de Armenia (3) VS Caribbean Storm (6) [Llave 3]

Corsarios de Cartagena (4) VS Team Cali (5) [Llave 4]

Los primeros encuentros de la fase ya vieron acción el pasado fin de semana. Team Cali derrotó 82-72 a Corsarios y está más cerca de enfrentar a Titanes en las semifinales.

En el partido, tres jugadores se destacaron por encima del resto: Delroy James, Hayner Montaño y el estadounidense Anthony Young, quien debuaba en este compromiso, con 16 horas de vuelo a cuestas, desde Dubai.

Young demostró una inmensa fortaleza para proteger el balón y fue muy claro encestando. El entrenador Guillermo Moreno lo mantuvo hasta que el elenco caleño demostró superioridad en el marcador, entonces le dio descanso, a la espera de volver a contar con él de cara al partido ante Titanes de Barranquilla, el actual campeón del certamen.

Moreno consideró, en posterior entrevista con los medios asistentes, que iniciar la fase con un triunfo es capital para alcanzar los objetivos. “Hay cosas por mejorar, eso lleva tiempo, pero vamos por buen camino. Nosotros hicimos un gran esfuerzo con Cafeteros, porque sabíamos que ganar ese partido nos iba a poner en una posición más ventajosa, sin decir que es una posición deseable. Creo que empezar ganando es lo queremos en todo momento. Desde que traigamos máximos esfuerzos y sigamos el plan de juego que queremos hacer, vamos a ir escalando poco a poco”, señaló.

El domingo 22 de mayo se jugará el segundo partido a las 7:15 p.m. Si Corsarios le da vuelta al resultado, forzaría un tercer encuentro.

Por su parte, Cafeteros de Armenia superó117-106 a Caribbean Storm que, aunque atacó y redujo su desventaja durante el tercer cuarto, no pudo remontar. En el cierre del encuentro, Cafeteros retomó el control del juego y se impuso; Búcaros, entretanto, se impuso a Tigrillos con un marcador de 84-59.

Los ganadores de cada serie avanzarán a semifinales, en donde se jugará al mejor de cinco partidos:

Semifinal 1: Titanes de Barranquilla (1) VS Ganador de la llave 4 (Corsarios [4] vs Team Cali [5])

Semifinal 2: Ganador de la llave 2 (Búcaros [2] vs Tigrillos [7]) VS Ganador de llave 3 (Cafeteros [3] vs Caribbean Storm [6])





