Rafael Nadal fue seleccionado como una de las personas más influyentes de 2022

Rafael junto al trofeo del Abierto de Australia, una de las razones de la selección de la Revista Times (Foto: Reuters)

La figura de Rafael Nadal es conocida en todos los rincones del planeta. A lo largo de su carrera en el tenis, demostró una personalidad y mentalidad implacable que lo llevó a cosechar un total de 21 Grand Slams en su trayectoria. En el comienzo de una nueva edición de Roland Garros, su competencia predilecta, la Revista Times lo seleccionó como una de las 100 personalidades más influyentes de este 2022 por su enorme actuación en el Abierto de Australia y el regreso al circuito después de una temible lesión en su pie.

“Desde el momento en que pisó la cancha como un jugador joven, Rafael Nadal tuvo un carisma inigualable. Tiene la fortaleza mental y física para hacer lo que hacen todos los grandes atletas: jugar lo mejor posible en los momentos más importantes. Eleva su estado emocional a un lugar donde puede concentrarse locamente en la cosa más pequeña para crear una ventaja sobre su oponente, deseando la victoria”, redactó uno de los autores de la prestigiosa publicación que junta grandes nombre de todos los ámbitos.

Y agregó al respecto de la selección: “Ha valido la pena. Cuando ganó el Abierto de Australia de 2022, Rafa obtuvo su 21.º título de Grand Slam en individuales, la mayor cantidad de cualquier tenista masculino en la historia. Admiro a los atletas que se esfuerzan hasta el límite, y estoy absolutamente inspirado cada vez que Rafa sale a la cancha. Hay algo que aprender al observar su determinación, su estrategia, todo lo que se necesita para que nunca dé por sentado ningún momento. Siempre será recordado como uno de los mejores atletas en todos los deportes”.

Nadal arrancó con el pie derecho su participación en Roland Garros (Foto: Reuters)

La batalla de superación que viene teniendo el español es realmente para admirar. “Me duele el pie y voy cojo (con dolores), esto es parte de mi día a día. La lesión es crónica e incurable. Eso es lo malo de no haber cerrado el partido antes. Mañana me puedo levantar con más problemas de la cuenta y hay que aceptarlo”, declaró a principios de mayo durante el Masters 1000 de Madrid. Eclipsado por la figura de Carlos Alcaraz, el nacido en Manacor confía más que nunca en su talento para volver a dar un golpe en el segundo Grand Slam de la temporada.

En su debut en el polvo de ladrillo de París, doblegó al australiano Jordan Thompson con un contundente triple 6-2 para iniciar con el pie derecho el camino hacia el trofeo. En la ruta hacia la final aparece Novak Djokovic, actual campeón, como posible oponente en cuartos de final el vencedor de este duelo jugaría en unas eventuales semifinales contra el joven de 19 años, el nuevo fenómeno del tenis mundial.

