‘Pixies’ regresa a Colombia el 7 de octubre

Las 1.280 Almas será el artista invitado al concierto.

A mediados de los ochenta, Joey Santiago y Black Francis se conocieron en la Universidad de Massachusetts Amherst cuando estudiaban antropología y compartían habitación. Poco a poco, Santiago empezó a mostrarle música de David Bowie, The Velvet Underground, The Beatles y el punk de los 70 a Francis y no pasó mucho tiempo para que comenzaran a componer sus propios temas.

Francis se iría a Puerto Rico por unos meses y al volver abandonaría la universidad, para trabajar en un almacén con Santiago, mientras escribían y componían sus canciones. En 1986, Francis empezó a buscar bajista, y como se hacía antes, publicó un clasificado y así llegó la mítica Kim Deal a la banda, y tiempo después, su esposo, John Murphy, les sugirió que contratasen al baterista David Lovering.

Así se conformaría uno de los cuartetos más importantes del rock alternativo estadounidense, Pixies, banda que influiría a la siguiente generación de músicos en todo el mundo con discos fundamentales como Surfer Rosa, Doolittle y Bossanova que inspiraron a leyendas como Kurt Cobain, Thom Yorke y Arcade Fire, e incluso al mismísimo David Bowie.

El próximo 7 de octubre Pixies regresa a Colombia para uno de los conciertos más esperados del año, después de 35 años de haber publicado su EP debut, Come on Pilgrim.

Este sería su segundo concierto en suelo colombiano, pues su primera presentación en el país fue en 2014 cuando lideró el cartel de una de las ediciones más potentes del Festival Estéreo Picnic, en la que los colombianos pudieron cantar por primera vez algunos de los himnos que marcaron a dos generaciones: Hey!, Where Is My Mind, Here Comes Your Man y más.

Además de celebrar los 35 años de su EP debut, la banda de Black Francis, Joey Santiago, David Lovering y Paz Lenchantin, que entró a reemplazar a Kim Deal en los últimos años luego de su reencuentro de 2014, vuelve a Colombia como parte de la gira promocional de su último disco Beneath the Eyrie, del cual se desprende su último sencillo, Human Crime que será una de las canciones que sonarán en el Chamorro City Hall el próximo 7 de octubre.

Sobre el aniversario de su EP debut y los innumerables clásicos de su repertorio, el baterista David Lovering dijo hace unas semanas en la radio australiana: “No me canso de ellas, podría tocarlas para siempre. Soy sincero, no hay nada que me moleste de ninguna canción que toquemos... es una alegría”.

Junto a Pixies se presentará otra banda de culto para los colombianos: Las 1280 Almas, con su último disco, Marteko Euriak de 2018, y que para su show en el Chamorro promete interpretar tanto sus nuevos temas con sus clásicos.

Las entradas para el primer concierto en solitario de Pixies estarán disponibles en EntradasAmarillas.com entre 23 al 25 de mayo para la preventa exclusiva y con precio especial para clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y Av Villas). A partir del 25 de mayo se abrirá la venta al Público General.

