Periodista fue atacada en su casa en Bogotá por delincuentes que amenazaron a su hija de cuatro años

Arma blanca - Imagen de referencia.

En la madrugada del jueves 19 de mayo, una periodista bogotana vivió momentos de angustia luego de que dos hombres con armas blancas ingresaran a la fuerza a su vivienda y amenazaran a su pequeña hija de cuatro años. En el primer piso de la vivienda, ubicada en el noroccidente de Bogotá, solo se encontraba la comunicadora, su madre y su hija; mientras que en la segunda planta vive su hermano.

Los hechos sucedieron a las 5:30 de la mañana, cuando la periodista dormía junto a su familia. En diálogo con la emisora Blu Radio, la comunicadora de nombre Catherine reveló que los hombres, de contextura grueza, forzaron la entrada de la vivienda y al ingresar procedieron a intimidar a las dos mujeres y a la menor, arrinconándolas a todas en un cuarto.

En medio del robo, las mujeres gritaron para alertar al hermano, que vive en la segunda planta, cosa con la que no contaban los ladrones. “Tenían tapabocas y guantes, nos amenazaban diciendo groserías mientras sacaban los televisores de cada uno de los cuartos”, aseguró Catherine y agregó que los gritos de ellas y el ruido que hacían los ladrones al amenazarlas y sacar los objetos de valor terminó por despertar a su familiar.

El hermano de la víctima bajó al primer piso, asustado por todo el ruido que había en la vivienda a esa hora de la mañana, se encontró con los dos delincuentes y forcejeó con ellos. Las víctimas detallaron que el familiar se encontró con los ladrones y los amenazó con otro cuchillo, en el momento en el que el hombre les lanzó el arma blanca, los dos rateros salieron corriendo de la vivienda.

La menor de cuatro años, bastante asustada por lo vivido, también relató a la emisora cómo vivió ella el momento. “Se nos metieron los ladrones y robaron los dos televisores, pero mi mamá y mi nona cogieron a gritar para que no las lastimaran. Después mi tío cogió un cuchillo y se los lanzó a los ladrones y se fueron a correr”, expresó la menor de edad.

A pesar de que huyeron, los delincuentes sí alcanzaron a llevarse los dos televisores que sacaron de las habitaciones principales; pero la intervención del familiar impidió que el hurto fuera mayor. A la vivienda, ubicada en la localidad de Suba, llegaron uniformados de la Policía Nacional para atender la denuncia y empezar la búsqueda de los delincuentes; por ahora, las pesquisas para dar con los ladrones avanzan en la ciudad.

Con este, ya son dos periodistas que han sido víctimas de los ladrones en esta semana. El primero fue el comunicador Alejandro Cortés, de City Tv, quien el martes en horas de la noche, fue atracado cuando esperaba el transporte público de camino a su vivienda.

Según relató en el mismo medio de comunicación para el que trabaja, él se encontraba en un paradero de bus sobre la avenida calle 68 con calle 26 cuando dos sujetos armados lo interceptaron y le quitaron sus pertenencias. Los hombres iban a bordo de una motocicleta y uno de ellos le apuntó con un arma de fuego.

“Me dio mucho susto, ellos tenían intención de matarme. Me imaginé en una clínica, en una sala de urgencias. Además yo no soy de la ciudad, estoy solo aquí. Tenían apariencia de personas normales, personas de bien. Nunca me imaginé el ataque”, expresó el periodista en el noticieron, recalcando que al ver que la moto frenó enfrente de él no se imaginó que lo iban a robar, puesto que se encontraba en un sitio, según él, bastante concurrido.

SEGUIR LEYENDO: