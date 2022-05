Marcelo Gallardo quiere tener al colombiano Diego Valoyes en River, pero el fichaje no será nada sencillo

El jugador colombiano lo quieren en Brasil, Europa y los Estados Unidos (Photo by DIEGO LIMA / AFP)

El cuadro argentino River Plate sigue en la búsqueda incansable de un delantero para suplir la ausencia de Julián Álvarez, que partirá en junio de Núñez con destino a Inglaterra para unirse a las filas del Manchester City de Pep Guardiola que pagó una cifra cercana a los 23 millones de euros por el delantero de 22 años.

Por esta razón, Marcelo Gallardo tiene varios nombres en carpeta para reemplazar a su goleador. Semanas atrás se habló de un posible interés por el atacante del Junior de Barranquilla Miguel Ángel Borja, que en varias ocasiones ha sonado para regresar al fútbol argentino donde vistió los colores del Olimpo de Bahía Blanca.

Sin embargo, en la baraja de candidatos para reforzar la delantera de la Banda Cruzada para lo que será el remate de la Conmebol Libertadores en la que ya está instalado en los octavos de final, tiene el nombre de otro ariete colombiano que la viene rompiendo en el balompié gaucho. La nueva obsesión de Marcelo Gallardo se llama Diego Valoyes.

El jugador de 25 años ha venido creciendo en la liga argentina en donde viste la casaca de Talleres de Córdoba, con la que ha tenido grandes actuaciones siendo determinante en varios partidos de La T.

Le puede interesar: “Algo que infortunadamente se veía venir”: exárbitro sobre la ausencia de jueces colombianos en Catar 2022

Según el periodista argentino Gian Senatori, quien cubre a River Plate, por ahora es solo un interés y desde el Millonario no se han comunicado con el exjugador de la Equidad Seguros. “Sobre Diego Valoyes puedo comentarles que estuve charlando recién. Por ahora es solo un interés y no pasa de eso. Del lado del jugador están al tanto, pero no saben que tan fuerte irá River por él, ya que aún no se contactaron con él o su agente. Nada firme al momento”.

Marcelo Gallardo quiere el fichaje de Diego Valoyes. Tomado de @GSenatori_

Lo cierto es que Talleres de Córdoba no dejará ir al cartagenero por menos de 7 millones de dólares. Cabe recordar que los Albiazules conservan el 70 % de los derechos del jugador colombiano. La parte económica sería uno de los inconvenientes para el traspaso de Diego Valoyes a River pues su costo haría que la dirigencia se incline por otras alternativas.

De acuerdo con el portal especializado en el mercado de pases de jugadores Transfermarkt, Diego Valoyes está tasado en 6 millones de euros. En la actual campaña con La T, el colombiano disputó un total de 21 partidos y se reportó en la red contraria en cinco oportunidades. Precisamente una de las anotaciones se la convirtió a River Plate en el triunfo de su equipo el 20 de abril por la fecha 11 de la Copa de la Liga Profesional del fútbol argentino.

No obstante, la intención de Talleres de Córdoba es transferir a Diego Valoyes al fútbol del exterior pues según expresó su presidente, Andrés Fassi, al programa Tercer Tiempo de Pulxo FM, por el cafetero tienen varias ofertas sobre la mesa. “Del mercado europeo, de Brasil y de la MLS” y que se decidirá por alguna de ellas en los próximos 15 días, una vez que el equipo termine su participación en la Fase de Grupos de la Copa Libertadores”.

SEGUIR LEYENDO: