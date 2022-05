Encapuchados retuvieron al rector de la Universidad Industrial de Santander en plena ceremonia de grado

29 DE SEPTIEMBRE DE 2015. Cuatro candidatos siguen en carrera por rectoría de la UIS. (Colprensa-Nelson Alfredo Hernández)

Este viernes 20 de mayo se vivió un momento de tensión en la Universidad Industrial de Santander (UIS), en medio de la ceremonia de grados, cuando dos personas encapuchadas irrumpieron el escenario y trataron de llevarse al rector Hernán Porras.

En el auditorio Luis A. Calvo, los sujetos vestían overoles y tenían tapados sus rostros, llegaron hasta la mesa principal donde se encontraba Hernán y se lo llevaron para la parte trasera del escenario.

El hecho quedó grabado en varios vídeos de las personas que hacían parte del evento, lo que generó pánico entre directivas, estudiantes y familiares.

Luego, los asistentes de la ceremonía se levantaron de sus asientos y rechazaron el acto. Incluso en otro video quedaron las imágenes de cómo los mismos familiares son los que sacan a los encapuchados.

La ceremonía pudo continuar después de unos minutos.

Un familiar de unos de los graduados relató que, “ya estaba por acabar la ceremonia y entraron dos personas. Es una falta de respeto con los graduandos y los familiares. Hacemos un llamado porque para eso hay otros días”.

Por su parte, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, convocó un consejo extraordinario de seguridad para verificar el tema.

“Lo que acaba de ocurrir en la UIS es contrario a lo que representa la Universidad. Toda mi solidaridad con Hernán Porras, graduandos y familiares por este hecho que raya con lo delincuencial. Como presidente del Consejo Superior convocó a Consejo Extraordinario”, expresó el Gobernador.

Se conoció que una vez fueron detenidos los encapuchados, el rector de la UIS abandonó la ceremonia y se retiró de la universidad.

Dos guardias de seguridad de la Universidad Javeriana resultaron heridos en medio de una balacera

Este jueves 19 de mayo se presentó una balacera cerca a la Pontifica Universidad Javeriana, ubicada en la localidad de Chapinero, Bogotá. Los hechos se registraron después de que un par de ladrones intentaran robar a una transeúnte que corrió hacia las instalaciones de la institución educativa.

Los atracadores se movilizaban en motocicletas y al llegar a la entrada de la Carrera 5, cerca a la facultad de Comunicación Social, dos vigilantes intervinieron para evitar el intento de fleteo. Como respuesta, los delincuentes sacaron sus armas y dispararon y los guardias de seguridad terminaron heridos.

RCN Mundo confirmó por fuentes cercanas que el intento de fleteo no era en contra de una estudiante de la Pontificia Universidad Javeriana, sino que la afectada era una particular que se encontraba cerca a la institución educativa. Por su parte, la universidad indicó que los vigilantes no tienen heridas de gravedad; aun así, fueron trasladados al Hospital San Ignacio, el cual es cercano al lugar donde se registraron los hechos.

El teniente Coronel Jeisson López, comandante estación de Policía Chapinero, brindó detalles de los hechos. “En la mañana de hoy se presenta un hecho en la parte trasera de la Universidad Javeriana, donde dos sujetos intentan hurtar a una dama con arma”. El uniformado explicó que los vigilantes accionaron sus armas de fuego a manera de defensa y expuso que los vigilantes están fuera de peligro, “de acuerdo con el dictamen médico”.

SEGUIR LEYENDO: