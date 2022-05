Jorge Iván Ospina no será suspendido por ahora: Procuraduría

En la imagen, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Foto: Alcaldía de Cali

De manera extraoficial, la Procuraduría General de la Nación ha desmentido la acusación del alcalde suspendido de Medellín, Daniel Quintero Calle, en la que aseguró que una sanción similar a la suya se le impondría en las próximas horas al mandatario de Cali, Jorge Iván Ospina Gómez.

“Urgente: Procuraduría suspendería del cargo al alcalde Jorge Iván Ospina en las próximas horas. Avanza el golpe de estado”, trinó el mandatario sancionado en la mañana de este martes 17 de mayo.

Cabe recordar que Quintero fue suspendido provisionalmente por una presunta participación en política electoral con miras a la primera vuelta del próximo 29 de mayo. Entre otras cosas, lo apartaron del cargo mientras el organismo de control decide si su video de “el cambio en primera” era una alusión a la campaña del Pacto Histórico o no.

No obstante, una fuente anónima le dijo a un periodista de la emisora RCN Radio que, contrario a lo que dijo Quintero en su cuenta de Twitter, la Procuraduría no contempla en este momento una suspensión provisional para Ospina Gómez; de hecho, ni siquiera han abierto una investigación formal contra él por esa conducta.

Aunque la fuente del organismo de control le aseguró al medio radial que Ospina sí tiene varios procesos abiertos en la Procuraduría General de la Nación, ninguno de ellos tiene que ver con participación en política electoral ni ha desencadenado en una suspensión. Añadieron que están analizando denuncias que ya han recibido para decidir si le abren un proceso por eso o no.

Una de esas denuncias tendría que ver con una foto tomada en el concierto de Karol G en Cali, donde se ve al mandatario vallecaucano en compañía de quién sería el jefe de campaña del Pacto Histórico en ese departamento, Juan Sebastián Caballero. La foto fue compartida por contradictores de Ospina, como el senador Gabriel Velasco Ocampo.

“No queda duda que quién dice gobernar a Cali, está de frente haciendo política. Solicito a la Procuraduría General de la Nación investigar estos hechos, no puede quedar impune que se quieran pasar las normas. En esta foto está en evento público con el gerente de campaña de Petro en el Valle. ¡Inaudito!”.

En efecto, la fotografía ha sido un pretexto para que sus adversarios políticos pidan que Ospina sea sancionado y apartado de su cargo, un propósito que trataron de sacar adelante en un principio mediante una acción de revocatoria que no prosperó. Últimamente han señalado que las redes sociales oficiales de la Alcaldía de Cali estarían replicando mensajes y contenidos referentes a la campaña presidencial del candidato Gustavo Petro.

Según reveló El Tiempo, la directora jurídica de Cali, María del Pilar Cano se unió al pronunciamiento extraoficial de la Procuraduría, aseguró que al alcalde no se le ha notificado ningún proceso por participación en política.

Ospina y el Pacto Histórico

El alcalde Jorge Iván Ospina no se ha pronunciado sobre las palabras de Quintero. No obstante, el caleño ha sido claro en que su familia —que no él— es simpatizante del Pacto Histórico:

“Mauricio, mi hermano, está en la campaña, es independiente. No está en el Gobierno, está en el comité directivo y ejecutivo del Pacto Histórico. Con él, sencillamente dejo que su autonomía y liderazgo se exprese. También lo hace mi mamá, en las correrías, en sus caminatas, en sus tareas. Está metida de tiempo completo en la campaña del Pacto Histórico. Yo respeto. Una cosa es su esfuerzo y otra la alcaldía”.

