Secretario de Daniel Quintero denunció que el nuevo alcalde está amenazando a los funcionarios

Luego de que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, fuera suspendido por una aparente participación en política en medio de la campaña de cara a las elecciones presidenciales, entre los funcionarios de la Alcaldía se ha generado tensión e intercambio de comentarios ofensivos con la llegada del nuevo mandatario de la ciudad. Una de las polémicas más recientes fue la que desató el secretario privado de Medellín, Juan David Duque, al denunciar el presunto acoso laboral del nuevo alcalde encargado Juan Camilo Restrepo.

A través de un video en sus redes sociales, el funcionario se refiriró a los señalamientos y “amenazas” que el acalde (e) ha hecho desde su asignación al cargo por parte del presidente Duque. Además, instó a otros funcionarios que están siendo víctimas del acoso laboral a denunciar públicamente a Restrepo.

En la publicación, el secretario Duque se refirió directamente al nuevo alcalde encargado y le recordó que, como se establece en un artículo de la Ley de Garantías, “cualquier amenaza para declarar insubsistente a un funcionario, podrá ser tomada como acoso laboral”. De la misma forma, añadió en una circular pública que dentro de esas amenazas también están incluídas las presiones para que los subalternos respalden alguna causa, campaña o controversia política.

Según Duque, si Juan Camilo Restrepo insiste con presiones y amenazas en contra de los funcionarios de la Alcaldía de ‘Medellín Futuro’, es decir quienes apoyan a Daniel Quintero, estaría incurriendo en una falta gravísima.

Juan David Duque sobre Juan Camilo Restrepo en Twitter

Pero Duque no ha sido el único funcionario que se ha declarado en ‘rebeldía’ contra el nuevo alcalde designado por la Presidencia de la República; una de las primeras que señaló sentirse amenazada por la llegada de Juan Camilo Restrepo como alcalde encargado fue la secretaria de Gobierno, Camila Villamizar.

Lo que Villamizar ha dado a conocer es que, cuando Restrepo llegó a la Alcaldía, ordenó que se cancelara el consejo de Gobierno que normalmente realizan los días lunes. “Tristemente el alcalde delegado por el Presidente Duque me exigió cancelar una reunión de gabinete, y yo debo decir que siento incluso que me amenazó, en contravía de la ley, que establecen que no se puede amenazar a los subalternos”, expresó la funcionaria.

Cabe resaltar que, en medio de un consejo de Gobierno que se realizó en las últimas horas y al que asistió el gabinete que está con Daniel Quintero y el alcalde designado por el presidente Iván Duque, Villamizar señaló a Restrepo de representar al partido Centro Democrático, quitándoles la Alcaldía a quienes habían sido elegidos por los paisas. “Somos un gabinete unido que ha sido violentado por el gobierno nacional, por instituciones que deberían darnos garantías y tranquilidad”, señaló la funcionaria cumpliendo con la petición que hizo Quintero tras su salida para que sus funcionarios se declararán en desobediencia.

El alcalde (e) de Medellín, Juan Camilo Restrepo Gómez, fue recibido entre críticas por parte del gabinete de Daniel Quintero. Foto: Captura de pantalla

Ante las críticas que Restrepo ha recibido por parte del gabinete de Quintero, el alcalde (e) les señaló a los funcionarios que si se declaran en rebeldía a sus decisiones para la administración de la ciudad, solo tienen dos opciones: renunciar o ser declarados insubsistentes. Lo que para los funcionarios fue una amenaza por parte de Restrepo.

“No, amenaza de qué. Ser claro, pero respetuoso a la vez, todas nuestras acciones han estado en el marco del respeto, de la escucha, pero de la inteligencia emocional para llevar esto a buen término”, se defendió Restrepo.

Sin embargo, tras el consejo de Gobierno, el gabinete de Daniel Quintero eligió a Camila Villamizar como la candidata más opcionada para reemplazar a Daniel Quintero, alcalde suspendido. Por su parte, la misma funcionario instó a sus compañeros a guardar reserva de la información que llegue a sus manos y que no sea de dominio público.

SEGUIR LEYENDO: