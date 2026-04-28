Colombia

Ministro de Defensa descarta amenaza contra Paloma Valencia y Gustavo Petro asegura que atentado “no era real”

El Gobierno atribuyó la alerta a información no confirmada, mantiene medidas de seguridad reforzadas para los candidatos y ofrece una recompensa para prevenir riesgos en la campaña electoral

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Paloma Valencia habla en un micrófono, flanqueada por el Ministro de Defensa a su izquierda y Gustavo Petro a su derecha, frente a la Casa de Nariño.
El Gobierno descartó la amenaza contra la candidata tras verificación de inteligencia, en medio de un cruce de versiones. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Gobierno Nacional desmintió la existencia de un plan para atentar contra la candidata presidencial Paloma Valencia, luego de que la dirigente denunciara públicamente una supuesta amenaza en su contra que generó preocupación en el escenario político.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó a través de sus redes sociales que no existe una amenaza real contra la integridad de la candidata, tras un proceso de verificación adelantado por los organismos de inteligencia del Estado.

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El funcionario explicó que las versiones que advertían un posible atentado no pudieron ser corroboradas, descartando así la existencia de un riesgo concreto.

“Las labores de inteligencia descartaron cualquier amenaza en contra de la candidata Paloma Valencia”, señaló el ministro.

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De acuerdo con el pronunciamiento, las hipótesis que vinculaban el supuesto plan a la denominada ‘Estructura 42 de las extintas Farc’ o a un individuo conocido como alias ‘Buche de Tula’ carecen de sustento verificable.

El jefe de la cartera de Defensa también precisó que esta información fue comunicada oportunamente tanto al equipo de campaña como a la propia candidata, con el fin de evitar interpretaciones erróneas sobre la situación de seguridad.

El ministro de Defensa informó que no existe riesgo real y que la conclusión fue comunicada a la campaña. - crédito @PedroSanchezCol/X
El ministro de Defensa informó que no existe riesgo real y que la conclusión fue comunicada a la campaña. - crédito @PedroSanchezCol/X

Se mantienen medidas de protección a candidatos

Pese a descartar la amenaza, el ministro reiteró que se mantienen activos todos los esquemas de seguridad para los aspirantes presidenciales, en coordinación con distintas entidades del Estado.

“Mantenemos activas todas las capacidades de las Fuerzas Militares y Policía, articuladas con el Ministerio del Interior y la UNP, para proteger a todas las candidatas y candidatos presidenciales”, indicó.

En esa línea, enfatizó que la protección de los actores políticos es fundamental para el desarrollo democrático del país, especialmente en medio del proceso electoral.

“Protegerlos es proteger la democracia. No escatimaremos ningún esfuerzo en este propósito nacional”, agregó.

Gobierno anuncia recompensa para prevenir atentados

Como parte de las medidas preventivas, el Ministerio de Defensa también anunció un incentivo económico para fortalecer la seguridad electoral.

“Ofrecemos hasta $1.000 millones de recompensa por información precisa, oportuna y veraz que permita evitar efectivamente cualquier atentado contra los candidatos presidenciales”, publicó la entidad.

El anuncio, enmarcado en la estrategia “Seguridad & Democracia 2026”, busca incentivar la colaboración ciudadana frente a posibles riesgos.

Asimismo, se recordó que cualquier información puede ser reportada a la Línea 157 Anticorrupción, disponible las 24 horas del día, durante todo el año y desde cualquier lugar del país.

Autoridades ofrecen hasta $1.000 millones por información que permita prevenir atentados contra candidatos. - crédito @PedroSanchezCol/X
Autoridades ofrecen hasta $1.000 millones por información que permita prevenir atentados contra candidatos. - crédito @PedroSanchezCol/X

Petro respalda versión oficial y cuestiona denuncia

Por su parte, el presidente Gustavo Petro respaldó lo señalado por el Ministerio de Defensa y afirmó que el supuesto atentado denunciado por la candidata “no era real”.

Según explicó el mandatario, la situación correspondería a un conflicto entre particulares en el ámbito de la delincuencia común, sin relación directa con un plan político.

“Es una pelea entre delincuentes, uno con una deuda acusa al otro del atentado sin que sea real”, escribió el jefe de Estado.

Además, Petro cuestionó que la candidata no haya transmitido públicamente la información entregada por los organismos de inteligencia. “Esto se le dijo a la candidata pero apareció con otra versión en sus redes”, añadió.

El presidente afirmó que la alerta correspondía a un conflicto entre delincuentes y no a un atentado real. - crédito @petrogustavo/X
El presidente afirmó que la alerta correspondía a un conflicto entre delincuentes y no a un atentado real. - crédito @petrogustavo/X

La denuncia que encendió las alertas

La polémica se originó luego de que Paloma Valencia, candidata presidencial por el Centro Democrático, denunciara el 27 de abril que existía un plan para asesinarla, presuntamente atribuido a disidencias de las Farc.

De acuerdo con su versión, se habría ofrecido una suma cercana a $2.000 millones para ejecutar el crimen, información que, según indicó, le fue comunicada por altos funcionarios del Gobierno.

La dirigente política sostuvo que su intención al hacer pública la situación era alertar sobre el contexto de seguridad que enfrentan los candidatos en el país.

“Hay que hacerla pública para que los colombianos sepan qué está pasando y cuáles son las condiciones en las que hacemos política”, afirmó.

La senadora y candidata Paloma Valencia reveló en una rueda de prensa que fue informada por el Gobierno nacional sobre un plan para atentar contra su vida. Según la denuncia, el Frente 42 de las FARC habría pagado $2.000 millones por su asesinato - crédito suministrado a Infobae Colombia

Valencia mantiene su postura y continúa en campaña

Paloma Valencia insistió antes del pronunciamiento del Mindefensa en que su denuncia respondía a un contexto real de amenazas contra líderes políticos, y reiteró su decisión de continuar con su agenda.

“Nos mantenemos en la plaza pública”, expresó la candidata, quien ha venido realizando actividades en distintas regiones del país.

Asimismo, ha manifestado críticas frente a la política de seguridad del Gobierno, señalando que las estrategias actuales no estarían siendo efectivas frente al accionar de grupos armados ilegales.

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