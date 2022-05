Joven denunció que fue brutalmente golpeada por su expareja por no querer tener relaciones sexuales

A través de sus redes sociales, Valentina de la Torre compartió las fotografías de cómo se veía luego de la golpiza. Foto: Instagram - @monablairdlt

Una nueva denuncia por violencia de género se conoció recientemente. Se trata de la agresión física de la que fue víctima una joven en Bogotá.

De acuerdo con la publicación que la joven Valentina de la Torre hizo en sus redes sociales, su expareja la golpeo brutalmente por negarse a tener relaciones sexuales con él.

Los hechos habrían ocurrido el pasado 14 de mayo cuando Valentina de la Torre estaba en compañía de algunos amigos y su expareja, un hombre identificado como José Diego Contreras Velásquez. De acuerdo con la denuncia, el presunto agresor le pidió a la joven que fueran a una habitación para tener relaciones sexuales.

Valentina aseguró que se negó a las pretensiones de su expareja y posteriormente el hombre empezó a golpearla sin parar. De acuerdo con la víctima, el presunto agresor la golpeó tan fuerte que la dejó inmovilizada en el piso.

“En la madrugada del sábado 14 de mayo me encontraba en compañía de unos amigos y mi ex pareja Jose Diego Contreras Velásquez. Al rehusarme a irme al cuarto a tener relaciones sexuales con el su reacción fue golpearme en repetidas ocasiones hasta quedar en el piso incapaz de moverme y con dificultad para respirar”, relató la joven a través de la denuncia pública que hizo en las redes sociales.

Un tercero evitó que la golpiza continuará y posiblemente terminara en tragedia

Según la publicación, uno de los amigos que estaba en el mismo lugar fue quien intercedió para que el presunto agresor dejara de golpear a Valentina.

“Un amigo de él se dio cuenta de lo que estaba pasando y logró quitármelo de encima porque al aparecer José Diego no tenía la más mínima intención de detenerse. Las palabras de su amigo fueron: menos mal me di cuenta y logré pararlo porque ese tipo la iba a matar”, añadió la joven en la denuncia que hizo a través de Instagram.

Valentina de la Torre aseguró que luego de lo ocurrido se comunicó con la línea púrpura de la Secretaría Distrital de la Mujer. Además, interpuso la respectiva denuncia en la Fiscalía General de la Nación.

“Hago esta denuncia pública para que se siga escuchando nuestra voz, NO ESTAMOS SOLAS Y NO NOS VAMOS A QUEDAR CALLADAS. No tenemos por qué vivir con miedo. Ya estuve en comunicación con la línea púrpura, la secretaría de la mujer y la denuncia fue puesta en Fiscalía”, escribió la víctima en la publicación.

Así mismo, adjuntó fotos en las que se evidencia los fuertes golpes que sufrió en el rostro. En las imágenes es posible observar importantes moretones, sobre todo en el ojo derecho que además tenía inflamado.

Junto con las fotografías, la joven también compartió el documento de ingreso a urgencias que le entregaron cuando acudió a un centro asistencial luego de la golpiza. En él se describen las lesiones que sufrió la víctima.

Violencia de género en Colombia

De acuerdo con un informe de la Defensoría del Pueblo, durante el año pasado se registraron aproximadamente diez casos de violencia de género por día en el territorio nacional, es decir, unos 3.646 al año.

“En su mayoría se trata de violencia psicológica, con 2.451 registros, seguida de violencia física con 1.597 casos, económica 1.001 casos, violencia sexual 693 casos y violencia patrimonial con 678 casos. En varios reportes, las mujeres atendidas fueron víctimas de violencia basada en género”, explicó la entidad.

Así mismo, se estableció que los territorios donde más se presentan denuncias de este tipo son: Norte de Santander, Bolívar, Valle del Cauca, Putumayo, Cauca, Cundinamarca, Chocó, Bogotá y Magdalena.

