Polémica por compra de avión presidencial en Ecuador: mientras el mandatario del vecino país, Guillermo Lasso, anunció la venta, la Fuerza Aérea Colombiana asegura que están negociando

En la mañana de este 17 de mayo, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, informó que había cerrado un negocio con el Gobierno colombiano respecto a la que habría sido la compra de una avión LEGACY EMB 135-BJ, de 8 millones de dólares. Tal y como lo informó el mandatario, el dinero que pagó Colombia por aquella aeronave sería invertido en un avión C130 que servirá para transportar a las tropas militares ecuatorianas. Sin embargo, y a pesar de la confirmación de esta noticia de parte de Lasso, Ramsés Rueda, el comandante de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), general, aseguró que eso no era cierto, que la compra no estaba hecha, pero que sí había una intención para hacerlo.

“Nosotros no hemos comprado el avión, estamos en el proceso de adquisición de una aeronave que reemplace los que tenemos desde el año sesenta(...) El negocio no se ha cerrado estamos en el proceso. Estamos buscando”, inició diciendo el uniformado en una charla agendada con Blu Radio. El avión, según contó, costaría 28 millones de dólares de ser adquirido nuevo, sin embargo, al ser comprado a Ecuador, su precio se reduce en 20 millones.

“Es prioritario porque la Fuerza Aérea tiene una responsabilidad no solo de movilizar tropas, sino de movilizar personal (...) Nuestro objetivo es comprar el avión, no para ponerlo al servicio de Presidencia, sino para reemplazar uno de los aviones fokker (...) Nosotros nos hemos hecho el pago, no hemos concretado. El acuerdo sobre el precio está, pero el acuerdo de la compra no”, respondió al ser cuestionado por las razones que tendría el Gobierno Nacional de hacer esta compra.

En contraste a las declaraciones del general colombiano no solo están las del presidente ecuatoriano, sino también las del ministro de Economía de ese país, Simón Cueva. “Efectivamente, el avión fue comprado por la Fuerza Aérea Colombiana (…) La aeronave será transferida y en los próximos días se espera el desembolso del dinero que irán directamente a las arcas fiscales”, manifestó el durante una entrevista con el canal Teleamazonas este lunes. Se sumó también a esto la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), oficina estatal encargada de la negociación, desde donde se indicó que “una vez concluida la venta, se brindará con total transparencia detalles del proceso mediante un pronunciamiento oficial”.

Guillermo Lasso

La aeronave, un Embraer Legacy EMB-135-BJ, cuenta con una capacidad para 14 pasajeros, los cuales están distribuidos en tres cabinas con moquetas y asientos de cuero, además de disponer de una cocina y una sala de equipaje. A finales de marzo de este año, Fernando Villacís, titular de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria de Ecuador (Inmobiliar), anunció que Colombia y dos compañías aeronáuticas de Brasil y Estados Unidos estaban interesadas en adquirir el avión presidencial Legacy EMB-135 BJ.

El pasado primero de septiembre de 2021, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, mediante un decreto, dispuso el “inicio inmediato del proceso de venta del avión presidencial LEGACY EMB-135 BJ”. Esto se debe a que Lasso consideró que “a fin de racionalizar el gasto público y equilibrar el presupuesto nacional” era necesario vender activos improductivos o cuya conservación resultara ineficiente o innecesaria.

“Seguridad y empleo serán prioridad para el segundo año de mi gestión. Seguimos fortaleciendo a la fuerza pública ecuatoriana con recursos y tecnología. Este es un trabajo colaborativo entre la función judicial y el ejecutivo (...) Se fortalecerá a la fuerza pública para enfrentar a las bandas delictivas. La Policía de Ecuador y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas contarán con la mejor tecnología, los mejores equipos y vehículos para luchar contra el crimen. También contamos con el apoyo internacional”, comentó en su cuenta de Twitter.





