Por no decir la verdad, Don Berna saldría de Justicia y Paz y perdería sus beneficios con la ley

Alias ‘Don Berna’, fue cabecilla de la banda narcotraficante 'La Oficina' y fundador del bloque paramilitar Cacique Nutibara, entre otros grupos delincuenciales, habría incumplido con los acuerdos hechos con las autoridades.

La Fiscalía General de la Nación le solicitó formalmente al Tribunal de Medellín, que Diego Fernando Murillo Bejarano, quién se encuentra extraditado en los Estados Unidos, sea expulsado de la ley por las injustificadas ausencias a las múltiples audiencias que se la han requerido últimamente; puntualmente desde agosto del año pasado. La solicitud tendría también el aval de las víctimas, pues consideran que está faltando a la verdad y reparación.

“Don Berna” o “Adolfo Paz” quien se encuentra recluido desde el 2008 en los Estados Unidos, que fue condenado a 31 años de prisión; ha tenido varios incumplimientos con la justicia, además que sus declaraciones han aportado muy poco a esclarecer los hechos a los cuales se le imputan, estos son los argumentos presentados por la Fiscalía, donde además señala que Murillo ha incumplido con los procesos de reparación a las víctimas, teniendo en cuenta que el mismo se acogió a esta Ley de Justicia y Paz con el fin de tener una rebaja en su condena.

Las más de 1.500 víctimas que dejó “Don Berna”, registradas por la Fiscalía, por delitos como: homicidio, desaparición, desplazamiento forzado, crímenes de lesa humanidad, entre muchos otros; apoyan la solicitud presentada, agregando que sea excluido de la justicia transicional, ya que no tiene una razón para dejar de asistir a las audiencias, por casi 9 meses.

Según se reveló, todos los lunes el ex jefe paramilitar debe asistir a dichas diligencias, pero, hubo 3 donde a pesar de ser citado con antelación, contestó que no iría y tampoco las reprogramaría. Es por esto que ‘en su defensa’, los abogados manifestaron que su apoderado no tenía intenciones de presentarse por el “ambiente hostil” que vive en la cárcel de Indiana, donde se encuentra recluido, situación que lo ha llevado a temer por su vida.

Según pidió “Don Berna”, hasta que no lo cambien de centro de reclusión, no volvería a salir a las audiencias. Al parecer, la postura se debe a que los internos se habrían enterado que los estaría delatando. Otra de las razones por las cuales no estaría asistiendo, es para ejercer presión en las negociaciones con la justicia para que le rebajen varios años a su condena por narcotráfico. A eso se suma que los abogados le han asegurado a la Fiscalía que su defendido no está en su mejor condición física ni emocional, y que el penal en Indiana no cuenta con los recursos necesarios para presentarse a las audiencias.

Al parecer estas ‘excusas’ no serían lo suficientemente válidas para evitar que el exparamilitar pierda los beneficios, al menos con la justicia colombiana, por lo que sería excluido de la jurisdicción especial, ya que ha defraudado a la ley y el proceso de reparación de las víctimas. Esto último, que, aunque es soportado por los afectados, les preocupa como les indemnizarán, pero, según las autoridades, ya se tendría ‘la ruta trazada’ para la recuperación económica y material de los hechos.

Al pedido se han sumado sonados casos como el del asesinato del humorista Jaime Garzón, la representante del caso, Diana Marcela Muriel, ya había solicitado que “Don Berna” fuera excluido de la Ley de Justicia y Paz. También los representantes del homicidio del abogado Eduardo Umaña Mendoza habrían hecho este pedido, el cual el mismo fiscal encargado del proceso de Murillo se refirió en la solicitud hecha al Tribunal de Medellín:

“las víctimas han sido defraudadas en su derecho a la verdad. Su silencio es una protección de los agentes del Estado que participaron en ejecución extrajudicial del abogado José Eduardo Umaña Mendoza”.

Uno de los beneficios que perdería Diego Fernando Murillo sería la rebaja en la condena, la cual solo tiene que cumplir ocho años, pero, pasaría a 32, solamente por el delito de narcotráfico en los Estados Unidos.

