Juan Pablo Montoya ‘voló' en la pista y conquistó la quinta fecha del campeonato IMSA 2022

Juan Pablo Montoya (der.), celebró su primer triunfo del Campeonato IMSA 2022. Foto: Instagram jpmonty2

Juan Pablo Montoya volvió a celebrar en la quinta fecha del Campeonato IMSA SportsCar de 2022. El piloto colombiano consiguió el triunfo de la categoría LMP2 en el Gran Premio de Lexus, celebrado este domingo en el circuito de Mid-Ohio, en Estados Unidos, junto a su compañero, el sueco Henrik Hedman.

Montoya, al mando del auto #81 del equipo DragonSpeed Oreca, se recuperó, luego de recibir una penalización, producto de su carecterística conducción agresiva en la pista. El bogotano de 46 años cumplió un drive-through que le impusieron los comisarios de carrera, el cual consiste en que el piloto ingresa a la zona de los pits, conduce a través de esta, obedeciendo su límite de velocidad y luego sale sin detenerse.

Pese a los contratiempos, el corredor colombiano recuperó la punta de la competencia a falta de 10 minutos para el final, sacándole cerca de 10 segundos de ventaja al Oreca #11 de la escuadra PR1/Mathiasen Motorsports, al mando de los estadounidenses Jonathan Bomarito y Steven Thomas. Demostrando una conducción sólida, Montoya conquistó su primera victoria de la temporada y la cuarta desde que corre en el campeonato de IMSA WeatherTech.

“La verdad, fue un muy buen día. Tuve una oportunidad de pasarlo en una curva, me le metí por dentro, se me fue encima, no me le iba a quitar, porque quería ganar la carrera, pero por eso me dieron una penalidad. Cuando pasé por los pits, me volvió a pasar. Luego lo alcancé, lo volví a pasar. Fue una muy buena jornada, porque llegué sin entrenar y me llevé la victoria”, sostuvo Montoya en diálogo con la Federación Colombiana de Automovilismo.

Finalmente, Bomarito y Thomas llegaron en el segundo puesto a 12.652 segundos del colombiano y el sueco. Los daneses Dennis Andersen y Anders Fjordbach, del equipo High Class Racing, cerraron el podio luego de 31.341 segundos.

Cabe destacar que el bogotano Gabby Chaves, del Andretti Autosport, fue tercero en la categoría LMP3 en compañía del local Jarett Andretti.

Montoya conoce muy bien el circuito de Mid-Ohio, pues esta fue su tercera victoria en ese escenario. Anteriormente celebró en la categoría CART con el equipo Ganassi, en 1999, cuando se consagró campeón de la genera; y en el 2019, también disputando la competición en IMSA, pero de la mano de la mano del estadounidense Dane Cameron.

La sexta parada el Campeonato de IMSA 2022 tendrá lugar en el circuito de Belle Isle, en Detroit, el fin de semana del 4 de junio.

Video: Twitter @IMSA

El accidente de Montoya en la IndyCar:

El piloto ‘cafetero’ volvió al triunfo luego de un incidente que tuvo el sádado durante la celebración del Gran Premio de Indinápolis, en la quinta fecha de la IndyCar Series 2022. Al mando del coche #6 de la escuadra Arrow McLaren SP, Montoya estaba desarrollando una buena carrera, e incluso estaba metido entre los cinco primeros puestos a falta de pocas vueltas para el cierre. Sin embargo, para su mala fortuna, sufrió un accidente tras ‘patinar’ con el vehículo.

A través de sus redes sociales, el bogotano entregó más detalles de lo sucedido: “La verdad estaba yendo más rápido de lo esperado y me sentía muy bien durante las primeras vueltas. Incluso, le dije al equipo que me faltaba sacarle mayor rendimiento al carro”. No obstante, precisó que las condiciones de la pista lo llevaron a cometer un error: “La embarramos un poquito al final porque desgastamos las llantas de lluvia primero. Tampoco veía nada porque me corrían dos ‘ríos’ de agua que me caían sobre el casco. Me hizo ‘aquaplaning’ y se me fue (el carro)”.

Entretanto, la colombiana Tatiana Calderón (A. J. Foyt Enterprises), quien también estuvo en competencia, terminó en el puesto 15, siendo, hasta el momento, su mejor resultado de la temporada.

