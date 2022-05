Periodista detenido en Barú denuncia haber sido golpeado por la Policía de Playa Blanca y desmiente información de la institución

Periodistas detenidos en Barú

Los periodistas independientes, Luis Ángel y María Luisa Mendoza, que realizaban un trabajo para el medio O’globo TV de Brasil, denunciaron a través de un comunicado haber sido víctimas de agresión física y procedimientos irregulares durante varias horas que estuvieron detenidos por parte de la Policía en Playa Blanca, en Cartagena.

El director de la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia, que denunció la detención, Jonathan Bock, difundió un comunicado de los periodistas tras la detención por parte de la Policía mientras realizaban investigaciones en la ciudad donde fue asesinado en fiscal paraguayo Mauricio Pecci, el pasado 10 de mayo, cuando fue asaltado por sicarios en motos acuáticas, en una playa privada de Barú.

Una de las hipótesis del homicidio apunta a una investigación en la que participó el fiscal contra el crimen, que relaciona al Primer Comando Capital de Brasil, un cartel que tiene también sede en Paraguay, al que posiblemente le habría sido encargado el homicidio tras haber resultado afectado en un operativo con varias capturas e incautaciones.

Respecto a ese crimen, Ángel y Mendoza, periodistas independientes, se encontraban investigando en Cartagena de Indias, el homicidio. Se ubicaron cerca de la Estación de Policía de Playa Blanca, para grabar algunas imágenes y allí fueron abordados por varios subintendentes, patrulleros y un grupo de hombres del Grupo de Operativos Especiales de Seguridad (GOES), según denunciaron a través de un comunicado.

De acuerdo con el Comando de la Policía de Cartagena de Indias, los uniformados abordaron a los periodistas por estar grabando en esa zona y le pidieron la identificación a Ángel, pero aseguran que él se negó a “permitir el procedimiento”, por lo que fue llevada a la instalación policial para establecer su “plena identidad”.

Periodistas detenidos en Barú

Sin embargo, el periodista sostiene que no es cierta la versión entregada por los uniformados al Comando. Ángel aseguró que, contrario a lo informado en el comunicado de la institución, tan pronto el subintendente le solicitó el documento, él se lo entregó junto con el carnet de periodista.

“Tras entregarle los documentos, el policía impidió que yo grabara con la cámara el procedimiento. Yo, ejerciendo mi derecho a hacerlo, insistí en grabar. Luego me dijo que me conduciría a la estación de policía, a lo que yo me negué. Ante mi negativa, el subintendente me tomó por la fuerza de ambos brazos, diciendo que me iba a requisar. Después, dos policías más me tomaron del cuerpo y me condujeron, forzadamente, a la estación”, se lee en el comunicado.

Ese momento y el forcejeo para conducirlo a la estación quedó filmado en videos difundidos por los mismos periodistas, que intentaron grabar todo el procedimiento policial. “Vamos a practicarle una requisa minuciosa”, se escucha decir al subintendente Miranda, mientras que el comunicador le dice que no está habiendo nada ilegal.

Sin embargo, la denuncia más grave, según el comunicado, sucedió al interior de la sede policial. “Una vez dentro de la estación, recibí un golpe en las costillas y un empujón por parte de un policía que me hizo caer al suelo. Mientras tanto, María Luna, que intentó acceder conmigo a la estación y que grababa con el celular la situación, fue sujetada de los brazos y empujada por un miembro del Grupo de Operativos Especiales de Seguridad (GOES)”.

Periodistas detenidos en Barú

Ante el operativo, los periodistas preguntaron por qué estaban siendo objeto de ese tipo de detención, a lo que la única respuesta fue porque no podían grabar en la zona sin el permiso de la Policía.

“Dentro de la estación, un policía me amenazó con llevarme a la Sijín para investigarme y el subintendente hizo una anotación en su libro de anotaciones que me pidió firmar para dejarme ir del lugar sin ponerme un comparendo. La anotación dice: “El señor Luis Alberto Ángel se retira de las instalaciones policiales sin haber sufrido ningún tipo de maltrato físico ni psicológico”. Me negué a firmar esta anotación y, entonces, procedieron a ponerme un comparendo por, supuestamente, violar el artículo 35 del Código de Policía”, por desacatar la orden de la Policía, denunció Ángel.

Según dijo, la detención duró más de dos horas y durante ese tiempo los uniformados le dijeron a María Luna que dejara de grabar o le impondrían un comparendo. “Luego, hombres de civil se acercaron a nosotros para fotografiarnos. Pregúntanos de quién se trataba y nos dijeron que hacían parte de un grupo de inteligencia de la policía”, sostuvieron los comunicadores.

Ellos denuncian que sus derechos fundamentales a la libertad de prensa, expresión y locomoción fueron vulnerados sin razón alguna, por lo que hicieron un llamado a las autoridades para que respeten el ejercicio periodístico, bajo las normas que los amparan.

El Comando de Cartagena asegura que está adelantando procedimientos para establecer los pormenores de la situación, mientras la FLIP había solicitado que se impidiera imponer cualquier tipo de comparendo.

SEGUIR LEYENDO: