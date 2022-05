Gustavo Petro aseguró que Álex Saab fue quien entregó el ‘petrovideo’

Gustavo Petro y Alex Saab. Fotos: Colprensa (Mariano Vimos) / REUTERS

Mucho revuelo generó en el país la grabación conocida como el ‘petrovideo’, en la que se observa al candidato presidencial Gustavo Petro recibiendo altas sumas de dinero en efectivo y depositándola en una bolsa. El caso se destapó en el Congreso de la República en noviembre de 2018, por cuenta de la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia.

El material audiovisual fue filmado por Juan Carlos Montes, quien fuera uno de los hombres de confianza del exalcalde Bogotá y que está prófugo de la justicia. La Fiscalía General de la Nación alcanzó a interrogar al exfuncionario sobre por qué grabó ese momento, y este argumentó:

“Hay dos razones: yo soy una persona que me gusta llevar como secuencias, me gusta llevar, digamos, como actas en la vida. Entonces me pareció como para la historia tenerlo. Y dos, porque había notado en el senador Petro, pues cierta displicencia en algunos momentos con algunas personas, pero sin ningún pensamiento, sin ningún objetivo de hacer nada con él (...) ni de venderlo ni de extorsionarlo ni nada de eso”, precisó en declaraciones recogidas por Semana.

El aspirante a la Casa de Nariño debió enfrentar un fuerte debate público, sin embargo, en junio del año pasado, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia cerró la investigación preliminar que adelantaba en su contra. Luego de tres años recolectando pruebas, el alto tribunal determinó que Petro no incurrió en alguna conducta contraria a la Ley y el Derecho.

El video fue grabado en octubre del 2005 y, por ello, prescribió la acción penal por los eventuales delitos contra los mecanismos de participación democrática, lavado de activos, cohecho, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.

Alex Saab fue quien entregó el ‘petrovideo’, según Gustavo Petro:

El candidato presidencial del Pacto Histórico volvió a hablar de esta polémica grabación en las últimas horas mientras se refería a la necesidad de reestablecer relaciones con Venezuela. “Debe haber relaciones bilaterales con respeto a la autodeterminación de cada pueblo. Es urgente recuperar la seguridad en la frontera. El Estado debe tener el control de los pasos, no como ahora, donde, por ejemplo, las mujeres pasan en medio de las trochas y son violadas por gente armada que es la que manda”, indicó en entrevista con El Tiempo.

En medio de estas declaraciones, Petro sostuvo que Alex Saab, considerado el testaferro del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, fue quien entregó el ‘petrovideo’: “Álex Saab es uribista. ¿Sabes cómo llegó el famoso video de las bolsas? A través de Álex Saab. Recuerden que su abogado era Abelardo de la Espriella”.

Posteriormente, el exalcalde manifestó que Montes “grabó eso sin consultarme para comprobar que había entregado la plata”. “Eso se hace usualmente, porque si una persona dice entregarle eso a la campaña de Petro y el otro lo roba, entonces son formas de probar. Lo tenía guardado en el archivo de su computador y se lo roban telemáticamente. Ese video empezó a rodar y llegó a manos de unos socios de Saab, que sé quién es, pero me reservo. Déjame todavía seguir investigando. Y Saab ya lo tenía en su poder”.

Recordemos que Saab está preso en Miami, Estados Unidos, desde octubre de 2021, y es acusado de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.

