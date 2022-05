“James Rodríguez no entendió lo que era el Real Madrid”, periodista español molesto con el colombiano por su elección en Champions

El colombiano recibió una crítica por parte de un periodista español. Foto: Al-Rayyan

La final de la Champions League tiene emocionados a muchos de los aficionados del fútbol ya que de nuevo se enfrentan el Liverpool de Jürgen Klopp con el Real Madrid de Carlo Ancelotti. Una revancha para los ‘Reds’ de aquella final del 26 de mayo del 2018 que se disputó en el Estadio Olímpico de Kiev y que terminó con un triunfo para los españoles por 3-1 con una noche brillante para Gareth Bale y devastadora para el portero Loris Karius.

En esta ocasión un colombiano podría ser uno de los grandes protagonistas del partido, se trata de Luis Díaz, quien desde su llegada al club en el pasado mes de enero, se ha convertido en uno de los jugadores clave para Jürgen Klopp que sueña con conquistar de nuevo una Champions League. Recordemos que Liverpool se coronó campeón en el certamen 2018/19 cuando venció al Tottenham por 2-0.

El momento futbolístico de Luis Díaz es muy bueno, llegando a ser uno de los grandes fichajes de la temporada en la Premier League. Se convirtió en uno de los titulares del equipo y del tridente en ataque conformado por Sadio Mané y Mohamed Salah. El ‘Guajiro’ tiene grandes posibilidades de ser titular en el Stade de France el próximo sábado 28 de mayo y de esta manera podría convertirse en el primer colombiano titular en una final de la Champions League. Juan Guillermo Cuadrado jugó algunos minutos en la final 2016/17 pero ingresó en la segunda parte y cayó por 4-1 ante el Real Madrid.

James Rodríguez, quien jugó por varias temporadas en el Real Madrid y cuya relación con la afición blanca es muy buena, se refirió a esta final de la Champions League en una transmisión en su canal de Twitch y pese a su pasado merengue, aseguró que quiere ver a Luis Díaz levantando la ‘Orejona’, como se le conoce al trofeo del certamen europeo.

“Mira que el Liverpool está andando por un buen momento. Tiene jugadores fantásticos. Está ‘Luchito’ Díaz ahí. ‘jala’ eso. Yo quiero que quede campeón ‘Lucho’. Tengo excompañeros en el Madrid. El Madrid en este tipo de partidos es muy jodido. El Liverpool le puede hacer un gran partido. Yo quiero que ‘Lucho’ gane, pero yo en el Real Madrid tengo excompañeros y quiero mucho al club”, aseguró James Rodríguez.

Estas declaraciones generaron toda clase de comentarios en las redes sociales, entre ellas las del periodista español y aficionado al Real Madrid, Tomás Roncero, quien en varias ocasiones defendió y apoyó al colombiano en su paso por el Santiago Bernbéu, sin embargo, en esta ocasión lo criticó por la decisión de apoyar más a Luis Díaz y no al club con el jugó por cuatro temporadas.

El periodista español se refirió a esto en el Diario AS y aseguró que, “James Rodríguez me parece que es un chico con mucha calidad pero que no entendió lo que era el Real Madrid. Lo que no puede hacer es hablar desde el despecho, y tiene despecho; que lo argumente, ‘no es que voy por Luis Díaz’, pudo haberlo hecho al revés, yo voy con el Madrid, ‘con mi Madrid donde he estado’ y luego si gana el Liverpool me alegraré por mi compatriota Luis Díaz que está en una gran temporada y lo ha fichado el Liverpool y queda como dios en las dos partes, pero claro, lo fácil es confrontación”.

James Rodríguez recibió también varias críticas en las redes sociales, por lo que en otro directo de Twitch se mostró bastante molesto por esto y argumentó que, “no tiene nada de malo que quiera que gane ‘Lucho’. Arman cosas donde no hay, no dije nada de malo. Si no hablan de mí... No hay que confundir las cosas. Si a ‘Lucho’ le va bien, nos va bien a todos”.

