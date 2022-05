Denuncian al futbolista colombiano Sebastián Villa por violencia de género, abuso sexual y tentativa de homicidio

El futbolista colombiano Sebastián Villa fue denunciado por una pareja (Foto: Reuters)

Tras la acusación judicial por violencia de género que recibió Sebastián Villa en plena pandemia (año 2020) de parte de su ex pareja Daniela Cortés, caso por el que todavía está pendiente una audiencia oral, el futbolista de Boca Juniors recibió una nueva denuncia por parte de una mujer: lo acusaron de abuso sexual y tentativa de homicidio. La mujer que realizó la acusación detalló que el hecho ocurrió el 26 de junio del año pasado en una casa ubicada en un barrio privado de la localidad de Ezeiza.

En el relato de la acusación realizada por la mujer (iniciales R. D.) se advierte que Villa habría abusado de ella después de haber asistido a un asado con un grupo de jugadores de Boca, en el domicilio del futbolista colombiano. Según pudo corroborar Infobae, la presentación ya ingresó al juzgado de Lomas de Zamora en la provincia del Gran Buenos Aires, Argentina y la fiscalía especializada en violencia de género se hará cargo del proceso.

Roberto Castillo, abogado de la denunciante, declaró en TyC Sports: “Es una chica que llegó al estudio por haber sufrido un abuso sexual, lesiones que a mi criterio son graves y una conducta que nosotros entendemos que podría encuadrarse en una tentativa de homicidio. En ese sentido es una chica que tuvo mucho miedo todo este año, tuvo muchas comunicaciones por parte del entorno de la persona que denunciamos, ella misma considera que darle publicidad a su denuncia de alguna manera la resguarda. Si no promovió la acción penal antes fue por temor. Ahora quiere cerrar esta pesadilla que vivió, quiere buscar reparación y justicia”.

En la denuncia, la mujer no solamente menciona a Sebastián Villa por su violación y agresión física (especificó que la penetró sin su consentimiento, la tomó en reiteradas oportunidades de su mandíbula y una pierna y la cacheteó) sino también a dos hombres que trabajan como guardaespaldas del jugador de 25 años, que no participaron de las agresiones pero sí habrían encubierto lo ocurrido. La escena, según el relato en la denuncia, se inició en la habitación de la casa cuando el futbolista de Boca habría tomado del rostro a su pareja reclamándole un supuesto interés sentimental por un compañero de plantel. En la presentación se advierte que el jugador estaría alcoholizado al momento del hecho.

El vínculo entre el deportista y esta mujer se inició a comienzos del 2020, aunque la relación “tuvo idas y vueltas” según consta en la presentación ante la Justicia. Hasta el momento del hecho denunciado, no se habían registrado hechos de violencia física pero sí agresiones “verbales” con “palabras descalificantes”.

En tanto, informó que luego del episodio, el entorno del jugador intentó sobornarla para que no contara lo que había sucedido y hasta recibió una suma de dinero en dólares a cambio de su silencio. La obligaron a borrar pruebas audiovisuales que incriminarían al colombiano, pero las mismas ya habían sido reenviadas a otras personas ligadas al entorno de la chica.

Entre las pruebas, existen dos fotografías correspondientes al glúteo de la suscripta donde se visualizan grandes hematomas intramusculares, claros signos de violencia y lesiones ocasionadas; varias grabaciones en formato de video de las comunicaciones telefónicas mantenidas entre Villa y la mujer; constancias de revisión médica realizadas en el Hospital Penna, por parte de la Jefa de Unidad de Guardia.

El letrado de la mujer está en contacto con los tribunales de Lomas para llegar a la fiscalía correspondiente y así adjuntar las fotos, videos y audios, evidencias de la denunciante que todavía no fueron presentadas. “Principalmente lo que hicimos fue poner a resguardo toda la prueba. Cuando podamos presentarla primero en sede judicial, seguramente saldrá a la luz porque es una causa con un impacto público terrible. Entendemos que lo primero que queremos hacer es constituirnos como particular damnificado y aportarle la prueba para que cuanto antes la tenga la fiscalía especializada y que no se corra ningún riesgo, ya que ella tiene miedo por el contexto, el entorno y la persona a la que denuncia, que mas allá de ser una persona física es prácticamente una empresa y hay muchos intereses”, amplió.

El equipo que representa legalmente a R. D. pidió una restricción perimetral para Villa y solicitó que se la cite a ratificar y ampliar la denuncia impetrada con carácter urgente. Además, elevó un pedido para que prestaran declaración tres testigos del hecho: los dos custodios de Villa y un familiar de la mujer.

