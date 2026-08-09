Mercado de motos pisa el acelerador: Colombia alcanza récord de registros en julio de 2026

Bajaj lideró el listado de marcas con 21.898 motocicletas registradas en julio, seguida por Suzuki y AKT - crédito Alcaldía de Bogotá

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El mercado de motocicletas arrancó el segundo semestre de 2026 con un repunte que llevó los registros mensuales a sus nivel más alto de la serie. En julio, 131.936 unidades nuevas fueron registradas en Colombia, según el reporte de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi y Fenalco.

El resultado representa un aumento de 22,83% frente a junio, equivalente a 24.524 motocicletas adicionales. El informe relaciona este comportamiento con una mejor capacidad de compra de los hogares durante el mes y destaca que se trata del mayor registro mensual observado en la serie. La comparación anual también muestra un mercado en expansión. Frente a las 112.203 motocicletas registradas en julio de 2025, el resultado de este año supone un crecimiento de 17,59%. Así, el comportamiento de julio mantiene el dinamismo que la industria muestra en el 2026.

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Las motocicletas de entre 101 y 125 cc concentraron el 47% de los registros realizados durante julio de 2026- crédito Colprensa

El acumulado de los primeros siete meses refuerza esa tendencia. Entre enero y julio se registraron 787.182 motocicletas nuevas, mientras que en el mismo periodo de 2025 fueron 602.306. La diferencia alcanza 184.876 unidades y representa un crecimiento acumulado de 30,69%.

La distribución territorial permite observar dónde se concentra buena parte de la demanda. Cundinamarca encabezó los registros departamentales de julio con 24.666 motocicletas, equivalentes al 18,70% del mercado nacional. Le siguieron Antioquia, con 21.363 unidades y una participación de 16,19%, y Valle del Cauca, con 14.078 y 10,67%. En conjunto, los tres departamentos concentraron 45,56% de los registros del país.

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A nivel municipal, Sabaneta ocupó el primer lugar con 9.981 motocicletas nuevas, que representaron 7,57% del total nacional. Funza quedó segunda, con 8.244 unidades y 6,25%, mientras El Cerrito registró 6.674 y alcanzó una participación de 5,06%. Los diez municipios con más registros reunieron 37,79% del mercado de julio. Por cilindrada, la mayor preferencia estuvo en las motocicletas de entre 101 y 125 centímetros cúbicos, segmento que concentró 47,00% de los registros. El segundo grupo fue el de 151 a 200 cc, con 28,26%. Las motocicletas entre 126 y 150 cc representaron 15,00%, mientras las de más de 200 cc alcanzaron 5,94% y las de menos de 100 cc, 3,80%.

Cundinamarca fue el departamento con más registros de motocicletas nuevas durante julio, con 24.666 unidades- crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El comportamiento por marcas también dejó movimientos relevantes. Bajaj encabezó los registros de julio con 21.898 unidades y una participación de 16,60%. Suzuki ocupó el segundo lugar con 21.257, equivalente a 16,11%, y AKT llegó al tercero con 20.826 y 15,78%. Honda registró 18.865 motocicletas, con 14,30% del mercado.

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En la comparación entre julio de 2025 y julio de 2026, Honda fue la marca que más creció dentro de las ocho primeras, con una variación de 31,42%. Le siguieron TVS, con 26,63%, y Bajaj, con 25,41%. En el Top 15 general, Vento registró el mayor incremento, de 413,11%, seguida por Bera, con 89,92%, y Royal Enfield con 33,33%.

Los modelos más registrados también muestran la importancia de las motocicletas para actividades cotidianas. Las diez líneas que encabezaron el listado representaron 34,96% del mercado nacional durante julio. La AKT AK125NKD EIII lideró con 9.045 unidades, seguida por la Honda XR190L2.0, con 5.101, y la Bajaj CT100 ES SPOKE, con 4.649.

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Sabaneta, Funza y El Cerrito encabezaron el listado de municipios con mayor número de motocicletas nuevas registradas en el país -crédito Luisa González/Colprensa

Después de los tres primeros modelos, el listado incluyó la Suzuki DR150 ABS, con 4.584 registros; la Yamaha GPD155-A (NMAX155), con 4.353; la Suzuki GN125 ABS, con 4.032; la Bajaj CT100 KS SPOKE, con 4.029; la Hero Hunk 125 R, con 3.597; la Honda XR150L 2.0, con 3.530, y la Yamaha XTZ150-A (XTZ150 ABS), con 3.210 unidades. Estos diez modelos, en conjunto, reunieron más de un tercio del mercado nacional durante el mes de julio de 2026.

El informe señala que el predominio de estos modelos refleja la demanda de motocicletas de trabajo, utilizadas para generar ingresos, movilizarse y desarrollar actividades productivas. Además, los diez modelos del listado incorporan sistemas de frenado avanzado, ABS o CBS, un elemento que el documento relaciona con el compromiso de la industria con una movilidad más segura. Con este desempeño, el mercado completa siete meses de crecimiento y mantiene una tendencia ascendente tanto en el registro mensual como en el acumulado del año.

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