Atlético Nacional presentó un refuerzo extranjero con el que cerraría su mercado de pases: viene del fútbol argentino

Este fue el video con el que Atlético Nacional presentó a Elías Cabrera, su cuarto fichaje en jugadores durante el presente mercado de pases - crédito Atlético Nacional

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Atlético Nacional confirmó este domingo 9 de agosto un nuevo refuerzo para afrontar la segunda parte de la temporada 2026. Se trata del argentino Elías Lautaro Cabrera, mediocampista de 23 años que llega al equipo antioqueño en condición de préstamo desde Vélez Sarsfield y que se convierte en la séptima incorporación del club para la Liga BetPlay 2026-II.

El anuncio se produjo horas antes del clásico contra América de Cali, en medio de una jornada en la que el conjunto verdolaga también oficializó las llegadas del defensor Andrés Reyes y del extremo Ian Poveda. Nacional había reservado el anuncio del jugador extranjero para el cierre de sus movimientos en el mercado.

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Cabrera nació el 25 de febrero de 2003 en Buenos Aires, Argentina, y es conocido futbolísticamente como “El Cucu”. Se desempeña como centrocampista, principalmente en funciones ofensivas, y tiene como característica su capacidad para asociarse y participar en la generación de juego.

Él es Elías Cabrera, el jugador argentino de 23 años que fue presentado como nuevo jugador de Atlético Nacional - crédito Atlético Nacional

Elías Cabrera, un pedido de Lucas González

El nuevo jugador de Atlético Nacional llega después de haber estado cedido en Tigre, también del fútbol argentino. Su préstamo con el conjunto colombiano se extenderá hasta junio de 2027, por lo que tendrá la posibilidad de permanecer durante el próximo año en el fútbol colombiano.

Uno de los factores que habría sido determinante para concretar su llegada es su relación con el actual entrenador de Nacional, Lucas González. El técnico colombiano ya dirigió a Cabrera durante su paso por Central Córdoba en 2024, por lo que conoce sus características y habría solicitado su incorporación para reforzar el mediocampo.

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En Tigre, Cabrera tuvo participación durante la primera parte de 2026. Sus números antes de llegar a Colombia fueron:

Partidos en Primera División argentina: 13.

Minutos en Primera División: 717.

Goles en Primera División: 0.

Partidos en Copa Sudamericana: 6.

Minutos en Copa Sudamericana: 258.

Goles en Copa Sudamericana: 1.

Asistencias en Copa Sudamericana: 1.

Total de partidos en 2026: 19.

Total de minutos: 975.

Total de goles: 1.

Total de asistencias: 1.

Su único gol internacional de la temporada fue ante Nacional de Uruguay, durante la fase de playoffs de la Copa Sudamericana.

Con su llegada, Atlético Nacional suma un futbolista argentino a una plantilla que también tendrá a Franco Armani como uno de sus principales nombres. El arquero regresó al club procedente de River Plate y ocupará el lugar dejado por David Ospina, cuya salida fue una de las más relevantes del periodo de transferencias.

Andrés Reyes fue el segundo jugador oficializado para Atlético Nacional en este mercado de pases - crédito Atlético Nacional

Nacional completa una renovación de su plantilla

La llegada de Cabrera se produce después de un mercado en el que Atlético Nacional modificó buena parte de su estructura deportiva. Tras perder la final de la Liga BetPlay 2026-I, Diego Arias dejó el cargo de entrenador y fue reemplazado por Lucas González. Además, Gustavo Fermani salió de la dirección deportiva y Víctor Marulanda asumió esa función.

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Los siete refuerzos de Atlético Nacional para la Liga BetPlay 2026-II son:

Kevin Parra Yeicar Perlaza Luis Maquínez Franco Armani Andrés Reyes Ian Poveda Elías Cabrera

Franco Armani fue el primer fichaje anunciado por Atlético Nacional en este mercado de pases de junio-julio de 2026 - crédito Atlético Nacional

Los tres primeros regresaron al club después de sus respectivos préstamos, mientras que Armani, Reyes, Poveda y Cabrera corresponden a nuevas incorporaciones para este semestre.

De acuerdo con el periodista Juan David Londoño, con la contratación de Cabrera Atlético Nacional habría cerrado su mercado de pases. Además, por el momento, no existe ninguna oferta por otro jugador de la plantilla, por lo que el equipo mantendría su nómina para afrontar el segundo semestre.

Así, el conjunto antioqueño encara el cierre de 2026 con el objetivo de competir por los títulos que tendrá en disputa. La llegada de Cabrera representa, además, la apuesta por un mediocampista que ya conoce el trabajo de Lucas González y que tendrá ahora su primera experiencia fuera del fútbol argentino.

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