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Concejal Julián Forero sufrió accidente en la vía Girardot-Bogotá: pidió ayuda urgente a través de las redes sociales

El hecho ocurrió la tarde del domingo 9 de agosto de 2026, cuando el cabildante regresaba a la capital con su esposa en motocicleta y terminó atendido en la clínica Unica de Girardot

El dirigente local repitió varias veces que ella solo tuvo un golpe en la rodilla, mientras él recibía atención por una lesión en la mano después del siniestro vial - crédito Street brothers Oficial/Facebook

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El concejal Julián Forero sufrió un accidente de tránsito en el corredor vial entre Girardot y Bogotá durante la tarde del domingo 9 de agosto de 2026, mientras regresaba a la capital junto a su esposa tras un periodo de descanso en el municipio cundinamarqués.

La información fue confirmada por el propio Forero a través de su grupo Street brothers Oficial en redes sociales, donde relató el siniestro y solicitó apoyo a conocidos en la zona.

Relato del accidente y estado de salud

Forero explicó que el accidente ocurrió poco después de salir de Girardot. Según su testimonio, se desplazaba en motocicleta junto a su esposa cuando colisionó de frente con un vehículo que intentaba girar hacia una estación de servicio.

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El concejal regresaba a Bogotá con su esposa cuando una maniobra hacia una bomba terminó en impacto frontal; desde una clínica pidió respaldo para recoger la moto y acompañarlos en la zona - crédito Street brothers Oficial/Facebook - Concejo de Bogotá
El concejal regresaba a Bogotá con su esposa cuando una maniobra hacia una bomba terminó en impacto frontal; desde una clínica pidió respaldo para recoger la moto y acompañarlos en la zona - crédito Street brothers Oficial/Facebook - Concejo de Bogotá

En el video difundido, Forero indicó: “Me accidenté saliendo de Girardot, si alguien... ¡Ah! Me fracturé un brazo. Una muñeca.” Detalló que la motocicleta quedó en la primera estación de gasolina tras el puente del río y reiteró en varias ocasiones que su esposa no sufrió lesiones de gravedad.

El concejal precisó que el impacto no fue a gran velocidad, pero el golpe le ocasionó una fractura en la mano izquierda, específicamente en la muñeca. “Me duele muchísimo. Mi esposa está bien. Si alguien nos puede apoyar aquí en Girardot, por favor”, solicitó Forero, quien grabó el mensaje desde la clínica Unica, donde recibió atención médica tras el siniestro.

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Durante los minutos posteriores al accidente, Forero reportó de manera reiterada su estado y el de su esposa, buscando apoyo de amigos o conocidos en Girardot para el traslado de la motocicleta y acompañamiento en el centro asistencial. El concejal insistió en la necesidad de ayuda, subrayando que ambos se encontraban solos en la zona tras el choque.

Miles de peatones y ciclistas enfrentan riesgos diarios en una intersección con alto flujo vehicular en la calle 12B - crédito Concejal Julián Forero
El concejal Julián Forero sufrió una fractura en la mano izquierda, en la muñeca, tras el choque en motocicleta - crédito Concejal Julián Forero

Detalles del siniestro

El accidente ocurrió cuando Forero intentó adelantar un vehículo que giraba hacia la izquierda para ingresar a una bomba de gasolina. “Me fracturé la mano izquierda, la muñeca, por adelantar un carro. Uno iba a girar a la izquierda, a entrar a la bomba y lo choqué de frente. No fue a gran velocidad, pero sí el golpe me fracturó la mano izquierda”, relató el concejal en su mensaje a seguidores.

Forero describió el lugar del incidente como la primera estación de servicio saliendo de Girardot, cerca del puente del río Sascipues. La motocicleta quedó en el sitio con pertenencias personales, por lo que reiteró el pedido de ayuda a la comunidad local, especialmente para la recuperación del vehículo.

El concejal manifestó estar a la espera de la valoración médica definitiva y agradeció el apoyo de quienes lo contactaron tras el accidente. “Mi esposa, gracias a Dios, está bien. Solo fue el golpe en la rodilla, pero estás bien, la puedes mover y todo. No, yo sí, si no es por esto, estaríamos bien los dos. Pero yo me fracturé la... la muñeca”, afirmó en el video.

La motocicleta de Julián Forero quedó en la primera estación de servicio saliendo de Girardot, cerca del puente del río Sascipues - crédito Ministerio de Transporte
La motocicleta de Julián Forero quedó en la primera estación de servicio saliendo de Girardot, cerca del puente del río Sascipues - crédito Ministerio de Transporte

El concejal permanece acompañado por su esposa durante la atención médica en la clínica Unica de Girardot, desde donde reiteró su gratitud por los mensajes de apoyo y la disposición de personas para colaborar con la situación derivada del accidente. “Dejo aquí el videíto para que, por favor, si alguien nos conoce aquí en Girardot, nos puedan apoyar. Un abrazo para todos, Dios los bendiga. Estamos bien”, concluyó Forero en su mensaje público.

Forero había informado previamente que aprovecharía unos días de descanso en Girardot desde el viernes 7 de agosto. El accidente ocurrió cuando regresaba a Bogotá, en un tramo habitual del corredor vial entre ambas ciudades. Hasta ahora, se desconoce el diagnóstico médico oficial por parte de las autoridades de salud del municipio cundinamarqués.

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