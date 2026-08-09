Un policía tenía la camiseta que le faltaba al Junior para jugar la final contra Nacional en el 2004: esta es la historia

Esta es la historia de por qué Junior de Barranquilla utilizó una camiseta amarilla, en la final ante Atlético Nacional. Un jugador se la había regalado a un policía, y después tocó reclamársela para poder jugar - crédito Diego Suárez/Dimayor

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La final del fútbol colombiano de 2004 quedó en la memoria de los hinchas del Junior por la remontada ante Atlético Nacional, la definición desde el punto penal y el título conseguido en el estadio Atanasio Girardot. Sin embargo, antes de que los jugadores saltaran a la cancha ocurrió una situación que pudo convertirse en un problema para el equipo barranquillero: no tenía suficientes camisetas para disputar el partido.

Junior había ganado 3-0 el partido de ida y llegó a Medellín con la ventaja para afrontar el duelo definitivo. En el Atanasio Girardot, Nacional se impuso 5-2 y llevó la serie hasta los penales, donde el equipo barranquillero terminó imponiéndose 5-4 para conquistar el campeonato.

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La particular historia de la indumentaria fue recordada por Luis ‘Mello’ Aguilera, utilero del Junior, quien también desempeñaba esa función en aquel equipo campeón. En el documental “Posible, lo imposible” de Win Sports, que relata el título del Junior en el primer semestre de 2026, también ante Atlético Nacional, Aguilera explicó cómo el conjunto rojiblanco terminó utilizando unas camisetas amarillas de entrenamiento durante la final y cómo tuvieron que recuperar una de ellas en plena tribuna.

Este fue el equipo de Junior de Barranquilla para la final ante Atlético Nacional en 2004 - crédito hayderp14/ Instagram

Junior no llevó uniforme alternativo

De acuerdo con Aguilera, el problema comenzó porque el equipo no había llevado un segundo uniforme a Medellín. La decisión se tomó porque, inicialmente, desde el club consideraban que no habría inconveniente para utilizar la tradicional camiseta rojiblanca.

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Sin embargo, antes del encuentro les informaron que no podrían jugar con esa indumentaria. Según el relato del utilero en ese canal deportivo, la determinación estuvo relacionada con la coincidencia de colores que podía presentarse en la transmisión televisiva.

La situación obligó a buscar una solución de emergencia. Incluso apareció la posibilidad de utilizar camisetas del Deportivo Independiente Medellín, pero la idea fue descartada por los utileros y por el propio equipo.

La alternativa que encontraron fueron unas camisetas amarillas que Junior había utilizado durante un entrenamiento previo al partido. El problema era que no estaban preparadas para disputar una final y, además, faltaba una.

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“Esa historia fue, creo, con Víctor Marulanda, que era el gerente de Nacional, y junto con Óscar Julián Ruiz no aceptaron que jugáramos de rayado. Nosotros no habíamos llevado el uniforme alterno porque el gerente de aquel momento nos había dicho que no había problema con llevar el rayado”, contó Aguilera en Win Sports.

El utilero recordó que tuvieron que recurrir a las camisetas de entrenamiento y hacer modificaciones improvisadas para poder cumplir con las exigencias del partido. “Tuvimos que buscar la de entrenamiento, que estaba sucia, y ponerle un esparadrapo al número. Pero faltaba una”, relató.

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Este fue el equipo que quedó subcampeón dos veces en el 2004 - crédito Dimayor

Un policía tenía la camiseta que necesitaba Junior

El problema parecía estar solucionado hasta que los utileros hicieron el inventario de las camisetas amarillas. Una de ellas no estaba con el resto de la ropa porque Leonardo Rojano se la había regalado a un policía que se encontraba en las tribunas del estadio.

La camiseta tenía el número nueve y, sin ella, Junior no contaba con todas las prendas necesarias para que sus jugadores pudieran salir al terreno de juego.

La solución fue buscar al agente entre los aficionados. “Rojano le había regalado una a un policía que estaba por allá arriba. Mi compañero Léider Frías corrió para la tribuna y allá lo encontró. Era la de Rojano, con el número nueve”, explicó Aguilera.

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Esta fue la camiseta amarilla que utilizó Junior de Barranquilla en la final ante Atlético Nacional - crédito PhotShop Junior

De esa manera, Junior consiguió recuperar la camiseta que faltaba y pudo completar la indumentaria para afrontar la final contra Nacional.

La anécdota terminó convirtiéndose en uno de los recuerdos particulares de aquella noche. Las camisetas amarillas, utilizadas originalmente para entrenar y que estuvieron a punto de no completar la nómina disponible, terminaron asociadas a uno de los títulos más recordados en la historia del club. “Y con esa quedamos campeones y cogió fama la camiseta amarilla”, concluyó Aguilera en su relato para Win Sports.

Aquel 19 de diciembre de 2004, Junior terminó celebrando en Medellín después de superar a Nacional en una definición que se resolvió desde los doce pasos. La camiseta amarilla pasó de ser una solución improvisada ante un problema logístico a convertirse en parte de la historia de aquella final.

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