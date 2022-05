“A mí ni me miraron”: esposa de Marcelo Pecci dio detalles de cómo fue el homicidio del fiscal paraguayo

En su regreso a Paraguay, la esposa del asesinado fiscal Marcelo Pecci, periodista Claudia Aguilera, reveló detalles del atentado en la isla de Barú, en Cartagena, con uno de sus colegas, Óscar Lovera.

Claudia abordó escoltada al avión presidencial de Paraguay, que la llevó junto con su hermanas y los dos fiscales de ese país. A pesar de que la mujer quería volver con los restos de su esposo, los trámites que se deben hacer para repatriar el cuerpo necesitan de otros tiempos y prefirió regresar para organizar la despedida del exfiscal.

De acuerdo con la embajadora de Paraguay en Colombia reveló algunos detalles de ese proceso, “ella desde un principio quiso acompañar los restos de su esposo”, aseguró la diplomática. Pero por los procedimientos, “va a ir a recibirlo a Paraguay”, adicionó.

Los restos mortales de Marcelo Pecci tardan 24 horas y por esta razón llegarán el sábado 14 de mayo en horas de la mañana.

Detalles del crimen

La pareja pasaba su luna de miel en Colombia y en la mañana del atentado, Marcelo y Claudia salieron del Hotel Decameron para pasar el día en la playa para disfrutar su último día.

En diálogos con el diario La Nación, el periodista Lovera contó que, “alrededor de las 11:00 a. m., Pecci se había levantado de la reposera en la que se encontraba descansando para hacer una breve caminata por la playa”.

“Se sacudió un poco la tierra que tenía con la toalla y en ese momento ocurrió el ataque. Todo fue muy rápido, relata Claudia”, agregó su colega.

La mujer comentó que los sicarios llegaron en una moto acuática, el asesino “extendió el brazo directamente hacia el fiscal Marcelo Pecci, percutió tres veces el arma”, informó Lovera.

“Uno de los disparos lo recibió en el cuello, otro en un costado. Él cae tendido al suelo”, le contó Claudia a su compañero.

Claudia Aguilera vio al homicida huir “y la gente intentó, cuenta ella, que los turistas que estaban ahí intentaron de alguna u otra manera reaccionar porque ella escuchó que muchos dijeron ‘¡Atrápenlos! ¡Atrápenlos!”, a lo que el hombre disparó de nuevo, “para cubrir la huida. Sube a la moto acuática y huyen finalmente tomándose el tiempo de ir a devolver esa moto donde la habían arrendado ese mismo día”, narró el periodista.

Según Lovera, Claudia Aguilero no entendía lo que estaba pasando pues “los estruendos no eran lo suficientemente fuertes. No supo describir qué tipo de detonación fue, pensó que era un juego porque al principio no sonaba como un arma”.

La periodista le aseguró a su compañero que los sicarios “fueron directo a él. A mí no me miraron”.

Autoridades afirman que el asesino de Marcelo Pecci sería extranjero

Las autoridades están tratando de encontrar información para poder descartar o validar las hipótesis que tienen alrededor del caso. Habría indicios de que el asesino de Pecci es extranjero, específicamente del caribe; sin embargo, no se han entregado detalles de qué país proviene el sicario para evitar casos de xenofobia y filtración de información.

Cabe mencionar que este jueves cobró fuerza la versión de que la organización terrorista Hezbollah, con el apoyo de la mafia brasilera, habría planeado el asesinato.

Incluso, se habló de que una persona cercana al fiscal habría participado en el hecho, sin embargo, las autoridades no se han referido abiertamente al tema.

“No puedo revelar esa información, pero lo que sí puedo decir es que toda la información está siendo valorada. Estamos verificando precisamente todo, tanto en Paraguay como en Colombia”, dijo el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional colombiana.

También se indicó que en Colombia se están investigando a cuatro mujeres paraguayas que habrían llegado en el mismo vuelo con el fiscal y son sospechosos de tener relación a bandas criminales. Por esto, la Policía monitorea los aeropuertos de Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Bogotá.

SEGUIR LEYENDO: