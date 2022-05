Video: “Me siento muy ofendida y muy herida”, Aida Victoria reveló conflicto con líder social que rescató del Chocó

Fotografía tomada de Instagram @aidavictoriam

Hace algunas semanas se conoció que la influenciadora Aida Victoria Merlano realizó un viaje al Chocó en el que observó varias falencias en el departamento, además, de resaltar la precariedad en la que viven sus habitantes. En uno de esos viajes, varias personas le solicitaron que se llevara a un líder social juvenil identificado como Christian, a quien presuntamente estaban amenazando de muerte, y ya en Medellín, la barranquillera le aseguró que le pagaría sus estudios en Derecho.

“Christian es un líder social chocoano que se tuvo que venir huyendo del territorio porque básicamente si no se viene hoy, lo matan. Así tal cual se le presentaron en la casa (…) tienes las puertas de mi casa abiertas, hasta que termines tu carrera de Derecho que te voy a pagar yo en la universidad que quieras aquí en Medellín”, mencionó en su momento Aida Victoria Merlano.

En su más reciente publicación, la creadora de contenido compartió un video de aproximadamente seis minutos en el que reveló los difíciles momentos que está atravesando con la persona a quien decidió ayudar, pues tuvieron algunos problemas de convivencia y otros inconvenientes que ha venido evidenciando con respecto al comportamiento del joven.

“Resulta que yo cambié de ciudad y me fui a vivir a Barranquilla y me lo traje conmigo, tuvimos problemas de convivencia, nada grave (…) y como él quería era vivir en Medellín, le dije: vete a Medellín, yo te apoyo con lo de la pensión, con lo de la universidad y listo, yo me quedo aquí en Barranquilla”, señaló la influenciadora.

En su relato, mencionó que varias personas le pidieron que no le regalara todo, sino que, por el contrario, le enseñara a ganarse la vida, por lo que también decidió que lo apoyaría para que crear un emprendimiento y así enseñarle el valor que tienen las cosas, ayudarse con el sustento y lo que necesitara en sus estudios.

“…yo te apoyo económicamente con lo del emprendimiento y tú te sostienes mensualmente, con el otro dinero tú te pagas lo de la fundación, ese dinero te serviría para ti y para la fundación”, agregó la hija de la excongresista Merlano.

Aida Victoria se percató que varias personas, que la acompañaron a una transmisión en vivo que realizó a través de su cuenta alterna de Instagram, la alertaron de que el joven estaría hablando mal de ella: “se ha puesto a decir cosas que son sumamente delicadas, que a mí me pueden estar metiendo, en lo público y en lo mediático, que no me parece que estén bien”.

Según confesó Merlano, el líder social expresó en repetidas ocasiones que ella sí lo había ayudado pero que lo había hecho solamente para ganar cierto protagonismo en redes sociales y que después lo habría dejado a su suerte.

“Apoyé a la fundación, apoyé a los muchachos y lo apoyé a él de corazón como para que se ponga a hablar de la gente y a decir que yo lo ayudé por rating (…) y sobre todo a decir que lo mandé para la mierda cuando aun estando emputada con él que igual le iba a pagar la universidad”, aseveró.

Otro de los aspectos que generó molestia en la barranquillera tuvo que ver con su intimidad, pues el joven aseguró que entre Merlano y él si existieron relaciones sexuales: “jugar con mi moral sexual de esa manera (…) además de hablar de otros temas que ya comprometen temas legales”.

Aquí el contenido completo de Aida Victoria Merlano :

Al parecer, el joven estaría hablando mal de la influenciadora a sus espaldas y dejándola mal parada legalmente

