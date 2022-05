Víctimas piden a la JEP la expulsión del coronel (r) Alejandro Cabuya por falta de aportes a la verdad

El ex coronel del Ejército fue capturado por oficiales de Migración cuando intentaba ingresar a suelo nacional el 30 de mayo de 2017.

En 2002 se presentó la primera denuncia contra el coronel (r) del Ejército Nacional Héctor Alejandro Cabuya, ese año la Fiscalía General de la Nación recibió una serie de denuncias de habitantes de los municipios de El Castillo, Lejanía y San Juan de Arama en el departamento del Meta, quienes se quejaban de las agresiones del Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que contaban con el apoyo de cierta parte de los militares de la región, entre ellos del coronel Cabuya.

El exCoronel del Ejército fue capturado por oficiales de Migración Colombia cuando intentaba ingresar a suelo nacional el 30 de mayo de 2017. En la justicia ordinaria, el oficial retirado tiene una condena de nueve años de prisión por sus nexos con el bloque paramilitar y su participación en homicidios realizados bajo su mando entre 2002 y 2004.

Desde 2019 se encuentra sometido ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por esa razón, el pasado 3 de marzo en un intento por evitar ser expulsado por parte de este tribunal, el coronel en retiro Héctor Alejandro Cabuya reconoció por primera vez su responsabilidad en los ‘falsos positivos’ del Batallón de Infantería número 21 y salpicó a otros altos mandos que, según él, habrían ayudado a perpetrarlos en el departamento del Meta.

El coronel en su diligencia ante la JEP dijo que a pesar de que conocía esta práctica, afirmó que sus subalternos le habían asegurado que las personas que habían asesinadas en los ‘falsos positivos’ eran criminales y no personas inocentes como después se conoció.

Según él, cuando necesitaba empezar a mostrar más resultados “o bajas en combate”, contactaba a otro hombre al que le decía, explícitamente, “que no podían tocar campesinos para estos resultados, a lo que él manifestaba que no me preocupara, que eran muchachos que no tenían una buena conducta dentro de las AUC”.

Ante esta situación, las organizaciones de víctimas Colectivo José Alvear Restrepo, Colectivo Orlando Fals Borda, Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y otras plataformas, solicitaron formalmente al Tribunal de Paz abrir un incidente de incumplimiento al excomandante del Batallón Vargas.

En el escrito, conocido por La W, los colectivos pidieron a la JEP que se evalúe su expulsión señalando que durante todas sus versiones voluntarias e incluso, en el nuevo compromiso de aporte a la verdad que realizó, el coronel en retiro no demostró un interés genuino en aportar a la verdad y se contradijo en más de una ocasión.

“El hecho que exista nueva información que inclusive modifica la postura inicialmente presentada en su versión voluntaria, demuestra cómo desde un inicio no se tenía un interés de aportar verdad a las víctimas, ni de entregar elementos de juicio a la JEP que permitiera alcanzar una no repetición del fenómeno de macrocriminalidad sobre el cual está compareciendo” sentenciaron las organizaciones de víctimas.

Es de anotar que el excapo del Clan del Golfo Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, señaló ante la JEP, antes de ser extraditado hacia Estados Unidos, que conocía los vínculos del coronel Cabuya con los paramilitares. Esto se afirma en el documento de las víctimas presentado este miércoles ante la justicia de paz.

“Ante la pregunta de la magistratura de por qué sabe de las relaciones de Cabuya con los paramilitares indicó que sabía que el coronel Héctor Alejandro Cabuya de León tenía relación con las Autodefensas porque después de “don Jorge” seguía él en el mando y que por eso tenía toda la información”, señala el documento de las víctimas.

