La mamá de Egan Bernal anunció que fue diagnosticada con cáncer de seno: “De esta batalla saldré bien librada”

Flor Marina Gómez junto a Egan Bernal. Foto: redes sociales

La mamá de Egan Bernal, Flor Marina Gómez, anunció en la noche de este miércoles 11 de mayo que fue diagnosticada con cáncer de seno en etapa 2. A través de su cuenta en Instagram la mujer divulgó un video en el cual señaló que inició un nuevo proceso en su vida, pero confía en que saldrá adelante.

“Hoy empieza una nueva etapa! Me detectaron cancer de seno; les comparto esto por que sé que muchas veces vemos este tipo de situaciones lejanas y creemos que le pasa a los demás pero no a nosotros. Y bueno, esta vez me tocó a mí y sé que si Dios me puso esta prueba es porque la puedo superar”, escribió la madre del ciclista colombiano en primera instancia.

Seguido de esto, Flor Marina recordó a las mujeres la importancia de realizar las diligencias médicas a tiempo: “Las invito a conocer su cuerpo, a hacerse el autoexamen, hacer sus chequeos y no olvidar que lo importante es detectarlo a tiempo. No me siento enferma, siento que la vida me enseña cosas nuevas día a día y acá estoy, deseando afrontarlas con la mejor energía y con todas las fuerzas para salir victoriosa”.

En la grabación, la mamá de Egan hizo una reflexión para sus seguidores, poniendo como ejemplo los desafíos que ha tenido que superar su familia en los últimos meses. “Detectar un cáncer a tiempo es fundamental... es vivir. Quiero que vean mi proceso, compartirlo con ustedes. Nos conocen como una familia guerrera, hemos librado unas batallas, como lo fue el accidente de mi hijo. Seguramente de esta batalla saldré bien librada. Estoy con mucha fe y optimismo llevando esto con la mejor energía y estoy segura que saldré adelante”.

Tras el anuncio, tanto Egan como Ronald Stiven, su hijo menor, se pronunciaron en la publicación. “Masota”, escribió el campeón del Tour de Francia 2019 y el Giro de Italia 2022, mientras que su hermano señaló: “Vamos a salir de esta madre”. De igual modo, cientos de usuarios reaccionaron ante este anuncio, enviándole mensajes de fortaleza y sus oraciones. “Dios te ama tanto mi Flori, no temas de su inmenso amor porque todo va a estar mejor”, “eres una guerrera, te quiero y admiro y vas a salir de esto, es una batalla más que te hará más fuerte, estamos contigo Flori”, señalaron algunos de ellos.

A través de en emotivo video, la mamá de Egan Bernal informó que le fue diagonosticado cáncer de seno en etapa 2. Video: Instagram @marinagomezv

El tratamiento del cáncer de mama en etapa 2:

Según la Sociedad Americana Contra el Cáncer, el tratamiento a seguir en cualquiera de los casos depende de algunas condiciones del paciente, como el tamaño en el que se encuentra el cáncer al momento de ser diagnosticado, el estado general de salud del paciente y si ha pasado o no por la menopausia.

En la etapa 2 los cánceres de seno “son más grandes que lo cánceres en etapas I y/o se han propagado a unos pocos ganlios linfáticos adyacentes”. Sin embargo, en medio de la enfermedad, es común recibir medicamentos como parte del tratamiento. Entre estos se encuentran las quimioterapias, terapias hormonales, medicamentos de terapia dirigida o combinaciones de los métodos mencionados.

“Los cánceres en etapa II pueden tratarse con cirugía con conservación del seno (a veces llamada tumorectomía o mastectomía parcial) o mastectomía. También se examinarán los ganglios linfáticos ya sea con una biopsia de ganglio centinela o con una disección de ganglios linfáticos axilares”, indicó la organización de salud en su portal web.

Luego del incidente de Egan Bernal entrenando en carreteras de Cundinamarca, Flor Marina se convirtió en parte fundamental durante su proceso de recuperación. Algunas semanas atrás, esta aseguró en sus redes sociales que, en ese momento, “sentí perder a mi hijito, fue el dolor más grande que he sentido en mi vida”.

