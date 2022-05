Millonarios buscará hoy la clasificación a octavos de Copa Colombia frente a Jaguares

Daniel Ruíz, quien anotó uno de los goles, festejando con sus compañeros (Tomado de: FutbolRed)

La Copa Colombia definirá esta semana los equipos que jugarán los cuartos de final, gran parte de las plazas futboleras del país tendrán acción y los hinchas se preparan para disfrutar de sus clubes. Sin embargo, hay un partido que tuvo un eventual riesgo de no disputarse, se trata de Jaguares contra Millonarios, pues hoy, el conjunto de Córdoba recibirá a los capitalinos que vienen tranquilos por lo conseguido en el partido de vuelta, no obstante, en los últimos días se cuestionó si este juego podría disputarse, teniendo en cuenta lo que estaba sucediendo en el marco del paro armado ejecutado por el Clan del Golfo y el antecedente del partido de los monterianos contra el Deportivo Independiente Medellín, equipo que no asistió a la cancha.

Los locales respiraron gracias a la polémica en el estadio Jaraguay, pues en pleno paro armado se ordenó jugar dicho partido, al que se opuso a asistir el Independiente Medellín. La no presencia del ‘Poderoso de la Montaña’ generó dudas sobre la decisión de la Dimayor, quien terminó ratificando la victoria por W a Jaguares y sumándole tres puntos en liga, dicha decisión le dio aire en la camiseta a los dirigidos por César Torres Ramírez. La confianza de mantenerse con vida en liga le permitirá a Jaguares adoptar un juego ofensivo que le ayude a soñar con la remontada y conseguir resarcir la derrota de 0 a 3 en la ida que se jugó en Bogotá.

En relación al pasado partido de liga, cabe resaltar que el alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia desplegó un vasto operativo en el escenario y cuando se dio por finalizado el evento deportivo, publicó fotos con las autoridades y los jugadores, el mandatario cordobés mencionó: “en el estadio Jaraguay todo estaba servido para el partido entre Jaguares de Córdoba y Deportivo Independiente Medellín. Había plenas garantías de seguridad para el normal desarrollo del juego de la fecha 19 de la Liga BetPlay del Fútbol Profesional. Sumaremos 3 puntos ante ausencia del equipo”.

Por otro lado, Millonarios ya piensa en las finales del fútbol colombiano, pero no descuida este torneo, pues gracias al nuevo formato, entrega un cupo a torneo internacional. Los ‘Embajadores’ viajaron a Montería en contra de todo pronostico inicial, los dirigidos por Alberto Gamero son segundos con 39 puntos en liga, razón que los motiva a variar con una nómina mixta e incluso prescindir de algunos jugadores que se destacan normalmente.

El equipo del vallecaucano César Torres, no presenta bajas de importancia, razón que motiva al técnico a poner el fuego en el asador e intentar arrebatarle la confianza al albiazul, Jaguares tiene un as bajo la manga y es la presencia de Andrés Juan Arrollo, que posiblemente entre a brindarle confianza al equipo en caso que el partido se complique, pues es la función que el volante creativo a cumplido en los últimos partidos. Con estas cartas en la mesa, Jaguares dispondría de la siguiente nómina:

Jaguares de Córdoba: P. Mina, J. Pérez, I. Scarpeta, G. Meléndez, N. Tapia, R. Bustamante, C. Carrillo, P. Rojas, J. Castellanos, J. Viveros y J. Quintero

Director técnico: César Torres Ramírez

Asimismo, el profesor Alberto Gamero, dejó a Daniel Ruiz y a David Mackalister Silva en Bogotá con el fin de darles descanso. Silva presenta una afectación muscular y se suma el caso de Eduardo Sosa, quien también ha presentado molestias. El terreno de juego tendrá nuevos protagonistas gracias a la rotación, teniendo en cuenta esta modificación, el onceno capitalino formaría con lo siguientes jugadores:

Millonarios: J. Moreno, Omar Bertel, J. Cuenú, Andrés Llinás, E. Guerra, O. Cortés, L. Vásquez, J. Pereira, Y. Quiñones, Jader Valencia, Andrés Gómez

Director técnico: Alberto Gamero

El encuentro se jugará en el estadio Jaraguay de Montería desde las 6 de la tarde.

