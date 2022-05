Los secretos de Elianis Garrido para superar la tusa

La modelo, actriz y presentadora, Elianis Garrido, reveló varios tips para superar una ruptura amorosa. Foto: Instagram @elianisgarrido

Elianis Garrido es conocida en el mundo de la farándula colombiana por sus múltiples talentos. Tras participar en el reality show ‘Protagonistas de novela’, la modelo y actriz ha venido ganando cada vez más seguidores que disfrutan su contenido en redes sociales, sobre todo, el relacionado con vida saludable y baile.

Sin embargo, la también presentadora ha estado en el ojo del huracán por distintos escándalos o temas relacionados con su vida personal. Recordada por salir del programa anteriormente mencionado tras agredir físicamente a uno de sus compañeros, Elianis además de sus rutinas de ejercicios y nutrición en algunas ocasiones ha decidido revelar algunos secretos de su vida íntima.

En esta ocasión, la exprotagonista de televisión realizó una dinámica a través de su cuenta de Instagram, en la que dedicó buena parte a dar tips para superar una tusa.

En la actividad que ella misma denominó “consejos que nadie había pedido”, le solicitó a sus seguidores dejar preguntas o pedir tips sobre cualquier tema, para ella responderles posteriormente.

Estas fueron las preguntas de los internautas

Aunque en otras ocasiones Elianis Garrido ya había respondido algunas preguntas relacionadas con su reciente ruptura amorosa, los cuestionamientos sobre cómo terminó la relación con el cantante Anddy Caicedo no cesan.

En esta oportunidad, uno de sus seguidores le preguntó: ¿cómo superar una relación que no terminó en lo que se esperaba?. Como en otros momentos, la modelo destacó el amor propio como lo principal a la hora de reponerse de una tusa.

Así mismo, recordó que todo tiene un propósito y es en el futuro cuando las situaciones se ven con más claridad.

“Amorcito propio! si no pasó lo que esperabas, era porque no debía pasar! todo tiene un propósito. Hoy quizá no lo entiendes pero lo harás. Dios es bueno”, escribió la presentadora como respuesta en sus historias de Instagram.

Sobre cómo superar la tusa, específicamente, que fue otra pregunta que le hicieron, la modelo recordó que todas las personas son distintas y por eso los procesos también lo son.

“Somos distintos y definitivamente todas tusas son diferentes. Creo que lo primero es la aceptación de lo que ya no fue! No vivir del pasado ni del “que hubiera sido si...”, no, ya no”, escribió la bailarina.

Además, la modelo aconsejó la oración, llorar e incluso buscar ayuda psicológica cuando ese tipo de situaciones sobre pasan a la persona.

“Hoy es lo único que tenemos, saber quién eres, lo que vales, lo que quieres y necesitas. Así suene cliché: ayuda mucho orar (para quienes creen) hablarlo, llorar y sacar de ti la amargura. Buscar ayuda psicológica si es necesario”, añadió.

Para finalizar, aconsejó enfocarse en sí mismo, hacer actividades que distraigan la mente pero que sean para el crecimiento personal.

“Ayuda mucho enfocarte en ti, en tus metas, tus proyectos, tu salud sobre todo. Entrenar, trotar, bailar, acercarte a tu familia y retomar actividades que te hacen feliz y seguro has descuidado”, finalizó Elianis Garrido.

Cabe recordar que la última relación de Elianis Garrido terminó ya hace varios meses. Luego de cinco años de noviazgo con el cantante de salsa, Anddy Caicedo, la barranquillera al parecer sigue soltera.

